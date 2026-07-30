Η φωτιά στο Ρέθυμνο «κατάπιε» και το γήπεδο στις Μέλαμπες – Δείτε εικόνες

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 29.07.2026, στο Νότιο Ρέθυμνο άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές. Ανάμεσα στα σημεία που επλήγησαν είναι και το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες.

Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις του γηπέδου στο χωριό του Ρέθυμνο από τη φωτιά είναι μεγάλες. Οι πάγκοι και οι πλαστικές καρέκλες έλιωσαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δείχνοντας τη δύναμη της φωτιάς.

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Οι εικόνες που δημοσίευσε το CRETA24 αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το γήπεδο να έχει υποστεί σοβαρές φθορές.

Photo / creta24.gr

Photo / creta24.gr

Η πυρκαγιά, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, συνεχίζει να προκαλεί μεγάλες καταστροφές στο Νότιο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω της σημαντικές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.