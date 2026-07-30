Προφυλακίστηκε και ο έγκλειστος για τη χειροβομβίδα εναντίον του Ισίδωρου Ντογιάκου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός έδωσε εντολή για τοποθέτηση χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος υπήρξε μεσάζοντας για λογαριασμό άλλου προσώπου.

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Ο 35χρονος απολογούμενος, μίλησε για τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε σπίτι, τον ιδιοκτήτη του οποίου δε γνώριζε.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος κρατείται στις φυλακές Διαβατών, εκτίοντας ισόβια και πολυετείς καθείρξεις για σωρεία αδικημάτων, όπως ανθρωποκτονία, ληστείες κτλ.

Εχθές Τετάρτη, 29.07.2026, απολογήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα και επίσης οδηγήθηκε στη φυλακή.