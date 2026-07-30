Ελλάδα

Φωτιά στην Κάλυμνο: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα σε Πάρο, Άνδρο και Ρέθυμνο Κρήτης, όπου πραγματοποιούνται εκκενώσεις οικισμών
Κάλυμνος
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Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο το απόγευμα της Πέμπτης (30.07.2026), για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112 στου κατοίκους του νησιού.

Πολύ δύσκολο είναι το τελευταίο 24ωρο, λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα. Νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύς.

Για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων γύρω στις 17:00. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαθύς της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalymnos-news.gr, η φωτιά ξεκίνησε την περιοχή Βουτσάνι της Καλύμνου, με το πύρινο μέτωπο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα νότια και ανατολικά.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα σε Πάρο, Άνδρο και Ρέθυμνο Κρήτης, όπου πραγματοποιούνται εκκενώσεις οικισμών. Έχουν σταλεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι αγγίζουν τα 9 με 10 μποφόρ.

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