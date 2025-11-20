Ελλάδα

Δεν ήταν στο τιμόνι ο Τσιτσιπάς όταν κόπηκε η κλήση για υπερβολική ταχύτητα, λέει ο δικηγόρος του – «Οδηγούσε τρίτο άτομο»

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος, έχουν διεκπεραιωθεί
Στέφανος Τσιτσιπάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά, «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να έχει αναπτύξει ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα και για το συμβάν κόπηκε η σχετική κλήση, η οποία μάλιστα «έφτασε» μέσω του gov.gr

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, μιλώντας στο tennisnews.gr επιβεβαίωσε το συμβάν με την κλήση για υπερβολική ταχύτητα, ωστόσο τόνισε ότι τη στιγμή που «καταγράφηκε» το αυτοκίνητο από τις κάμερες, στο τιμόνι δεν ήταν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. 

Τόνισε μάλιστα ότι το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί: «Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο και για τη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση διπλώματος για έναν χρόνο. 

