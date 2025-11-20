Συμβαίνει τώρα:
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «πιάστηκε» για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό

Ψηφιακή κλήση 2000 ευρώ δέχτηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για υπερβολική ταχύτητα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Για υπερβολική ταχύτητα, «έφαγε» κλήση ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς πήγαινα με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό.

Οι έξυπνες κάμερες που υπάρχουν στην Αττική Οδό, δεν κάνουν διακρίσεις και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, έλαβε μέσω του gov.gr την κλήση για την παράβασή του.

Ο έλληνας τενίστας, καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα, οδηγώντας ένα πολυτελές αυτοκίνητο και έτσι έγινε ένας από τους πρώτους που καλούνται να πληρώσουν με τον νέο αυτό τρόπο το πρόστιμο των 2000 ευρώ, αλλά και να στερηθεί το δίπλωμά του για έναν χρόνο.

