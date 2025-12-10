«Δεν υπάρχει μελέτη που να αναγνωρίζει την φυλή αιγοπροβάτων του Ρουμλουκίου» – Τι καταγγέλλεται για τον κτηνοτρόφο

Για την «σπάνια φυλή αιγοπροβάτων του Ρουμλουκίου» που ισχυρίζεται ότι εκτρέφει ο κτηνοτρόφος που δεν άντεξε την σφαγή τους λόγω της ευλογιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς.

Ο Γιώργος Κεφαλάς μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την «σπάνια φυλή αιγοπροβάτων του Ρουμλουκίου» που ισχυρίζεται ότι έχει ο κτηνοτρόφος τα οποία τα έχει προσβάλλει η ευλογιά καθώς και για τις σφαγές των ζώων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ο κτηνοτρόφος Θεοφίλου, εδώ και δεκαετίες εκτρέφει πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής του Ρουμλουκίου. Το κοπάδι ωστόσο προσβλήθηκε από ευλογιά και ο κτηνοτρόφος γονάτισε μπροστά στην προοπτική της θανάτωσης των 450 ζώων του.

Για την θανάτωση των ζώων του κτηνοτρόφου, κ. Κώστα Θεοφίλου, που συγκίνησε την Ελλάδα με τον σπαραγμό του, μίλησε ο κ. Κεφαλάς.

«Αντιμετωπίζουμε εδώ και μερικούς μήνες την επιδημία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με έναν τρόπο ο οποίος, ενώ είναι απόλυτος, δεν φαίνεται να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχει.

Κινδυνεύουμε με αφανισμό της προβατοτροφίας, έχουμε ένα στέλεχος του ιού το οποίο εμφανίζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και το οποιο είναι πάρα πολύ επιθετικό, είναι ευμετάδοτο και θανατηφόρο.

Στο χωριό Μικρό Μοναστήρι του δήμου Χαλκηδόνας έχουν μολυνθεί και 6 εκτροφές του χωριού, έχουν θανατωθεί έως τώρα 3.500 ζώα. Και στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, κατά την υποψία, ότι τα ζώα είχαν μολυνθεί, υπήρχαν στην εκτροφή 763 ζώα στην επιτήρηση. Χθες, σύμφωνα με την αναφορά είχαν μείνει 450.

Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα συνεχίζουν να νοσούν και συνεχίζουν να πεθαίνουν ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Η χθεσινή αναφορά των κτηνιατρικών υπηρεσιών έδειξε ότι έχουν μείνει 450. Πως είναι δυνατόν να είναι υγιή όταν κάθε μέρα πεθάνουν;

«Με τρομακτικούς ρυθμούς εξαπλώνεται η ευλογιά»

Εξαπλώνεται με τρομακτικούς ρυθμούς, η ευλογιά είναι στα επίπεδα του κορονοϊό στο τέλος δεν θα μείνει πρόβατο για πρόβατο. Έλεγχοι γίνονται καθημερινά. Είναι πολύ επιθετική ασθένεια», είπε αρχικά.

Για την σπάνια ράτσα προβάτων που ανέφερε ο κ. Θεοφίλου ότι κατέχει, ο κ. Κεφαλάς διευκρίνισε: «Έχει ένα πιστοποιητικό από ένα Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης, υπάρχει όμως ένα γενικότερο πρόβλημα με τις σπάνιες φυλές. Έχω κάνει μία έρευνα, έχω βάλει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μας να το δουν.

«Ο εν λόγω κτηνοτρόφος δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας»

Δεν υπάρχει τα τελευταία 25 χρόνια γενετική μελέτη που να αναγνωρίζει την συγκεκριμένη φυλή ή να αναφέρεται στην βιβλιογραφία ή να υπάρχουν γενετικά δεδομένα. Δεν είμαι γενετιστής, ούτε κτηνίατρος.

Όμως η πρακτική που ξέρω εδώ και 40 χρόνια που ασχολούμαι με το επάγγελμα, λέει ότι, όταν αναγνωρίζεις μία φυλή, αυτό βασίζεται σε ανάλυση DNA. Δεν έχει γίνει ανάλυση DNA στα συγκεκριμένα πρόβατα. Δεν έχουν απομονωθεί γενετικά χαρακτηριστικά που να διαφοροποιούν αυτά τα ζώα από τα υπόλοιπα».

Και συνέχισε: «στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, λειτουργεί σε μία εγκατάσταση η οποία είναι εντός του ορίου του οικισμού, δηλαδή είναι σε οικόπεδο και όχι σε αγροτεμάχιο, και η Διεύθυνση Πολιτικής Γης πριν από 11 χρόνια, του παραχώρησε δωρεάν έκταση σε άλλο χώρο κατάλληλο, έχει βγει και μία άδεια λειτουργίας και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε.

Άρα, στον χώρο που είναι σήμερα τα ζώα που έχουν μολυνθεί, δεν τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα βιοασφάλειας και αυτό έχει αποτυπωθεί».