Δέντρο έπεσε σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Προκάλεσε ζημιές σε ένα αυτοκίνητο
Δέντρο έπεσε σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά
Δέντρο έπεσε σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά / Piraeus Press

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί την Δευτέρα (16/02/2026) σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά καθώς ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στο δρόμο.

Σύμφωνα με το Piraeus Press το περιστατικό έγινε γύρω στις 15:30 στη λαϊκή αγορά που βρίσκεται στην οδό Ζαΐμη στο Νέο Φάληρο του Πειραιά, παράλληλα με τις γραμμές του Ηλεκτρικού.

Το δέντρο έπεσε σε ώρα που ευτυχώς δεν περνούσε κόσμος από κάτω και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του Piraeus Press, το δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα δίπλα από ένα αυτοκίνητο στο οποίο προκάλεσε και ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

