Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου λόγω εργασιών

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση
Έντονο κυκλοφοριακό στη λεωφόρο Συγγρού / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη λεωφόρο Συγγρού την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Ιουνίου, καθώς θα γίνουν εργασίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Συγγρού θα υλοποιηθούν ως εξής:

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος με τον ακόλουθο τρόπο:

– Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος: κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄.

– Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή: κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

