ΔΕΘ: «Κότσαρι με κιμονό»: Ο Ιάπωνας καθηγητής που λάτρεψε την Ελλάδα, μιλά ποντιακά και προκάλεσε εντύπωση στην Έκθεση

Πώς άραγε μπορεί να συνδυαστεί η Ιαπωνία με τον Πόντο; Ο καθηγητής Πανεπιστημίου, FUKYDA Kosuke, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία βρέθηκε σήμερα (05.09.2026) στη ΔΕΘ στο πλαίσιο της παρουσίας της χώρας ως τιμώμενη χώρα στην έκθεση.

Λίγα μέτρα πιο πέρα από το κτίριο όπου πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της ΔΕΘ, ο συγκεκριμένος Ιάπωνας με το παραδοσιακό κιμονό του τράβηξε τα βλέμματα. Φωτογραφήθηκε με πολίτες και με πολίτες και προκάλεσε εντύπωση όταν είπε στους παρευρισκόμενους: «καλατσέβω ελληνικά», που στα ποντιακά σημαίνει «μιλάω ελληνικά».

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Ο FUKYDA Kosuke βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου «οι Μίθριοι» Καλαμαριάς. Μαζί του βρίσκεται μια ομάδα Ιαπώνων, οι οποίοι έχουν μάθει ποντιακούς χορούς και θα παρουσιάσουν το κότσαρι, τη σερενίτσα το τικ- και οχι μόνο σε εκδήλωση του δήμου- αύριο το απόγευμα και σε δυο ακόμη εμφανίσεις.

Ο ίδιος ήρθε αρχικά στη Θεσσαλονίκη για τη μελέτη του πριν από αρκετά χρόνια. Στην πορεία, όμως, μαζί με την αγάπη του για την Ελλάδα, γνώρισε και αγάπησε την ποντιακή κουζίνα, τη μουσική, τους χορούς και όλα τα στοιχεία του ποντιακού πολιτισμού και η επαφή του με τον σύλλογο αποτέλεσε την αρχή μιας ξεχωριστής σχέσης.

«Ερχόταν στον σύλλογό μας, έγινε μέλος και στη συνέχεια επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Ερχόταν, χόρευε ποντιακούς χορούς, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του », ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου κα χοροδιδάσκάλος Παναγιώτης Κιρμανίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Η σχέση αυτή, μάλιστα, ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. «Καταφέραμε να κάνουμε ένα σεμινάριο στην Ιαπωνία, εν μέσω COVID, το 2022. Πήγαμε στην Ιαπωνία τρία άτομα και στη συνέχεια μας προσκάλεσαν το 2024, στο Έτος Τουρισμού και Πολιτισμού», σημείωσε ο κ. Κιρμανίδης.

Ο Kosuke αγαπά τη Θεσσαλονίκη και φέτος επέστρεψε στη ΔΕΘ μαζί με τη σύζυγό του και μια ακόμη ομάδα Ιαπώνων. Όλοι τους έχουν διδαχθεί ποντιακούς χορούς αποδεικνύοντας πως όταν κάποιος θέλει πραγματικά κάτι, μπορεί να το πετύχει.

«Στην πόλη μας, την Οκαγιάμα, έχουμε και εκεί έναν σύλλογο και όλοι μας ξέρουμε να μιλάμε κάποιες λέξεις, τουλάχιστον, ποντιακά», λέει ο ίδιος και σημειώνει πως δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στην πρόταση να βρεθούν στη χώρα μας και να χορέψουν ποντιακούς χορούς. Τελικά, η ιαπωνική αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι.

«Όταν μας κάλεσαν, λόγω της Ιαπωνίας που είναι τιμώμενη χώρα, δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη» λέει χαρακτηριστικά ιο Ιάπωνας καθηγητής που αποδεικνύει πως ο πολιτισμός και η φιλία δεν γνωρίζουν σύνορα. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Οκαγιάμα και από την Ιαπωνία μέχρι τον Πόντο, η μουσική, ο χορός, η γλώσσα και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να ενώσουν ανθρώπους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και το ραντεβού με την ιαπωνική ομάδα και τους ποντιακούς χορούς …ανανεώνεται για την Τετάρτη, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας και Πέμπτη στο περίπτερο 13.