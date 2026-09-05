Φωτιές στη νότια Ηλεία: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε Κάτω Σαμικό και Αγρίδι

Με διαφορά μόλις λίγων λεπτών ξέσπασαν δυο φωτιές στη νότια Ηλεία και συγκεκριμένα στις περιοχές Κάτω Σαμικό και Αγρίδι.

Σύμφωνα με το ilialive, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην περιοχή του Κάτω Σαμικού στην Ηλεία η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγρίδι, δίπλα στον δρόμο είναι μικρότερης έκτασης και αντιμετωπίζεται από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.