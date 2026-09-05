Ελλάδα

Φωτιές στη νότια Ηλεία: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε Κάτω Σαμικό και Αγρίδι

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες
Φωτιά στο Αγρίδι
Φωτιά στο Αγρίδι / ilialive.gr
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Με διαφορά μόλις λίγων λεπτών ξέσπασαν δυο φωτιές στη νότια Ηλεία και συγκεκριμένα στις περιοχές Κάτω Σαμικό και Αγρίδι.

Σύμφωνα με το ilialive, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην περιοχή του Κάτω Σαμικού στην Ηλεία η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγρίδι, δίπλα στον δρόμο είναι μικρότερης έκτασης και αντιμετωπίζεται από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

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