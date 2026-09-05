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Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 30χρονη που έπεσε από τη μηχανή της και την παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ
τροχαιο
Φωτο thestival.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (5/9/2026) στη δυτική Θεσσαλονίκη, αφού 30χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα η νεαρή να πέσει στο οδόστρωμα.

Τότε, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα.

Το σημείο του τροχαίου

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Σταυρούπολη, κοντά στο πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ.

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