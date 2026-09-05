Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 30χρονη που έπεσε από τη μηχανή της και την παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (5/9/2026) στη δυτική Θεσσαλονίκη, αφού 30χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα η νεαρή να πέσει στο οδόστρωμα.

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Τότε, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα.