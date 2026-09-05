Σαντορίνη: Αγωγιάτες επιτέθηκαν σε ακτιβίστριες που διαμαρτύρονταν για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά τουριστών

Σκληρή επίθεση δέχτηκαν τρεις ακτιβίστριες της διεθνούς φιλοζωικής οργάνωσης PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) στη Σαντορίνη, όταν ξεκίνησαν να διαμαρτυρούνται για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά τουριστών.

Το περιστατικό, όπως καταγγέλλει η οργάνωση, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9/2026) στις σκάλες Καραβολάδες, τη γνωστή διαδρομή με περισσότερα από 500 σκαλοπάτια που συνδέει το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φηρά.

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Όπως αναφέρει η οργάνωση PETA, οι τρεις γυναίκες βιντεοσκοπούσαν τον χώρο και προετοίμαζαν τη δράση τους, όταν αγωγιάτες τους επιτέθηκαν και προσπάθησαν να σταματήσουν το βίντεο.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό των ακτιβιστριών, τις εξύβρισαν και στη συνέχεια προχώρησαν σε χρήση σωματικής βίας εναντίον τους.

Παράλληλα, η PETA δημοσίευσε σχετικό βίντεο από το περιστατικό, στο οποίο, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφονται στιγμές από την ένταση που σημειώθηκε στο σημείο.

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Η ανακοίνωση της οργάνωσης

«Νωρίτερα σήμερα, τρεις υποστηρίκτριες της PETA Germany δέχθηκαν επίθεση από χειριστές γαϊδουριών στο μονοπάτι των Καραβολάδων στο νησί της Σαντορίνης, στην Ελλάδα. Οι ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των ζώων ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία ενάντια στη σκληρή μεταχείριση των γαϊδουριών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τουριστών στα σκαλοπάτια του νησιού, όταν οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό τους και προχώρησαν σε βίαιη επίθεση.

Οι άνδρες, σύμφωνα με την καταγγελία της PETA Germany, άρπαξαν τις νεαρές γυναίκες, τις έσπρωξαν στις σκάλες, τις πίεσαν πάνω σε έναν τοίχο και χτύπησαν μία από αυτές στο πρόσωπο.

Οι υποστηρίκτριες της PETA Germany είχαν συγκεντρωθεί για να ζητήσουν προστασία για τα γαϊδούρια και τα μουλάρια που υποφέρουν ως «τουριστικά ταξί» στη Σαντορίνη, όπου αναγκάζονται να μεταφέρουν επισκέπτες – σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και άτομα με μεγάλο σωματικό βάρος – ανεβαίνοντας περισσότερα από 500 απότομα σκαλοπάτια μέχρι την παλιά πόλη των Φηρών, συχνά κάτω από τον καυτό ήλιο, παρά το γεγονός ότι σε κοντινή απόσταση λειτουργεί εδώ και δεκαετίες τελεφερίκ.

Για να δείξουν ότι η διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα χωρίς τη χρήση ζώων, οι υποστηρικτές των ζώων σκόπευαν να παρουσιάσουν μια καινοτόμα, φιλική προς τα ζώα εναλλακτική λύση: ρομποτικές συσκευές στήριξης ποδιών, γνωστές ως εξωσκελετοί, οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να ανεβαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία.

Από το 2018, η PETA έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις συνθήκες στις οποίες ζουν τα γαϊδούρια στη Σαντορίνη, καταγράφοντας ζώα που υποφέρουν από επώδυνες εκδορές και πληγές λόγω ακατάλληλων, φθαρμένων σαμαριών και πρόχειρων ιμάντων.

Τα ζώα συχνά χρησιμοποιούν ακατάλληλα χαλινάρια, ενώ ορισμένα έχουν πληγές καλυμμένες με μύγες. Οι χειριστές συχνά δεν τους παρέχουν νερό, σκιά ή καταφύγιο μεταξύ των διαδρομών, αφήνοντάς τα να υποφέρουν κάτω από τον έντονο μεσογειακό ήλιο. Τα εξαντλημένα ζώα συχνά παραπατούν στα σκαλοπάτια – μερικές φορές αφού έχουν χτυπηθεί με ραβδιά – δημιουργώντας κίνδυνο τόσο για τα ίδια όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά.

Η PETA αναφέρει ότι ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Κίνα έχει ήδη αποδείξει πως η τεχνολογία των εξωσκελετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ζώων στη βιομηχανία του τουρισμού. Οι ταξιδιώτες είχαν τη δυνατότητα να νοικιάσουν εξωσκελετούς έναντι αμοιβής για να βοηθηθούν στην ανάβαση του Όρους Τάι, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

Σε επιστολή της προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της Λιμενικής Αρχής Φηρών, η PETA Germany προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει την αγορά τέτοιων εξωσκελετών, εφόσον σταματήσουν οι βόλτες με γαϊδούρια και μουλάρια.

Η PETA Germany σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά των χειριστών γαϊδουριών που επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες και καλεί τουρίστες και κατοίκους που ήταν μάρτυρες του περιστατικού να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση: whistleblower@peta.de

Η PETA – το σύνθημα της οποίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «τα ζώα δεν μας ανήκουν για να τα χρησιμοποιούμε για ψυχαγωγία ή να τα κακοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο» – επισημαίνει ότι όσον αφορά την ικανότητα να αισθάνονται πόνο, πείνα και δίψα, ένα γαϊδούρι είναι ένας σκύλος, είναι ένα παιδί».