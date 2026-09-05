Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές επιδείξεις στον ουρανό της Τανάγρας – Ακροβατικά σμήνη, και υπερσύγχρονα μαχητικά

Εντυπωσιακά θεάματα με εναέριες επιδείξεις και υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, εκτυλίχθηκαν σήμερα (05.09.2026) στην Τανάγρα, ενόψει της Athens Flying Week 2026.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 12:00, χαρίζοντας στο κοινό τη μοναδική ευκαιρία να δουν τον ουρανό της Τανάγρας να μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό θέαμα με συμμετοχές τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες του εξωτερικού.

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Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές συμμετέχουν στις επιδείξεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά με νέα αεροσκάφη.

Στην χώρα μας φιλοξενούμε για πρώτη φορά αντιπροσωπεία από Φιλανδία και Ισπανία. Μαζί με Καναδά, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία, Γερμανία και Βέλγιο μας χάρισαν μοναδικές εικόνες.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Όσον αφορά την παρουσία της Ελλάδας, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας έδωσαν έντονο παρών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η Athens Flying Week συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αεροπορικές εκδηλώσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κάθε χρόνο συγκεντρώνει στην Τανάγρα χιλιάδες λάτρεις της αεροπορίας και επισκέπτες που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις εντυπωσιακές επιδείξεις.