Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω φωτιάς σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Πιο δημοφιλή
1
4
Μη χάσετε
1
2
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63μ., έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και κανονικό βάρος
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου
Η 46χρονη προσπάθησε να αποτρέψει βανδαλισμό, αλλά κατέληξε στο έδαφος τραυματισμένη
Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου συνταγογραφούσαν παράνομα ακριβά αντιδιαβητικά φάρμακα εν αγνοία των ασθενών
Οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικής και προχώρησαν στην συνταγογράφηση
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε νεκρό ένας περαστικός και άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία
Οδηγός στην Κόρινθο έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, τραυματίστηκε αστυνομικός
2 αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βούτηξαν χωρίς δεύτερη σκέψη στο νερό για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα
Πάνω από 7.500 καμένα στρέμματα άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στην Ηλεία – Η δορυφορική εικόνα του Copernicus
Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη 3.610 αγροτικά και χορτολιβαδικά στρέμματα, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 στέμματα δασικών εκτάσεων