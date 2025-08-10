Ελλάδα

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω φωτιάς σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε - Θα παραμείνει, όμως, κλειστή η ΛΕΑ
Η νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, περίπου στις 5:30 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου διακόπηκε στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο στην περιοχή της Κινέτας.

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 μ.μ., η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Θα παραμείνει, όμως, κλειστή η ΛΕΑ έως το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025) για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των φθορών στο οδόστρωμα.

 

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο αυτοκίνητο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου συνταγογραφούσαν παράνομα ακριβά αντιδιαβητικά φάρμακα εν αγνοία των ασθενών
Οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικής και προχώρησαν στην συνταγογράφηση
Γιατρός 3
Newsit logo
Newsit logo