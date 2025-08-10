Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω φωτιάς σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, περίπου στις 5:30 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου διακόπηκε στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο στην περιοχή της Κινέτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λεπτά πριν από τις 6 μ.μ., η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Θα παραμείνει, όμως, κλειστή η ΛΕΑ έως το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025) για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των φθορών στο οδόστρωμα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, επί της Ολυμπίας Οδού, στα #Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο αυτοκίνητο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.