Μυστράς: Την Παρασκευή η απολογία του 55χρονου που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (07.08.2026) πήρε ο 55χρονος που κατηγορείται, ότι κρατούσε τον νεκρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρούσε στην περιοχή του Μυστρά.

Για περισσότερο από 2,5 χρόνια φαίνεται πως ο 55χρονος είχε κρύψει τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του στην κατάψυξη του ξενοδοχείου του στον Μυστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή του. Μάλιστα, είχε κάνει τον χώρο «φρούριο» τοποθετώντας συρματοπλέγματα και κάμερες, ώστε να μην αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του.

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Ο 55χρονος πέρασε το νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) την πόρτα των Δικαστηρίων Σπάρτης. Παρέμεινε στο Δικαστικό Μέγαρο για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια αποχώρησε, αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή.

Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, στη Σπάρτη, όπου κρατείται έως την απολογία του.

Η αδερφή του 55χρονου μίλησε στο newsit.gr και αποκάλυψε πως είχε πάνω από τρία χρόνια να δει τον πατέρα της. «Έπαιρνα τηλέφωνο τον αδερφό μου και τον ρωτούσα συνεχώς τι κάνει ο μπαμπάς. Μου έλεγε πάντα “καλά, τα ίδια” και τον πίστευα».