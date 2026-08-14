Διακοπή του προαστιακού Πάτρας – Άγιος Ανδρέας λόγω οχήματος πάνω στις γραμμές: Με λεωφορεία τα δρομολόγια

Διεκόπη από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) η κυκλοφορία στον προαστιακό της Πάτρας, στο τμήμα Πάτρα – Άγιος Ανδρέας, καθώς όχημα ακινητοποιήθηκε εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα δεν εκτελούνται προσωρινά με συρμούς.

Μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον προαστιακό, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Πάτρα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται καθυστερήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων έως ότου απομακρυνθεί το όχημα και καταστεί εκ νέου δυνατή η διέλευση των συρμών.