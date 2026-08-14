Ελλάδα

Διακοπή του προαστιακού Πάτρας – Άγιος Ανδρέας λόγω οχήματος πάνω στις γραμμές: Με λεωφορεία τα δρομολόγια

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται καθυστερήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων έως ότου απομακρυνθεί το όχημα
Προαστιακός Πάτρα
Στιγμιότυπο από τον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα (Φωτογραφία αρχείου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / EUROKINISSI)
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Διεκόπη από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) η κυκλοφορία στον προαστιακό της Πάτρας, στο τμήμα Πάτρα – Άγιος Ανδρέας, καθώς όχημα ακινητοποιήθηκε εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα δεν εκτελούνται προσωρινά με συρμούς.

Μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον προαστιακό, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Πάτρα πραγματοποιούνται με λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται καθυστερήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων έως ότου απομακρυνθεί το όχημα και καταστεί εκ νέου δυνατή η διέλευση των συρμών.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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