Πώς η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική μπορεί να σχετίζεται με την κακοκαιρία Daniel, εξηγεί ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Με αφορμή τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος στην Αττική και όχι στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία όπου είχε εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο καθηγητής επεσήμανε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου «είναι κάθε χρόνο από το 2010 από την πρώτη μεγάλη έξαρση στη δυτική Μακεδονία».

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Σημειώνοντας ότι «είναι από τις χρονιές που έχουμε σχετικά αυξημένη δραστηριότητα», ο κ. Μαγιορκίνης παρατήρησε ότι «φέτος σε αντίθεση με τα προηγούμενα 4-5 χρόνια βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα στην ανατολική Αττική σε περιοχές όπως το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα».

Όπως είπε αυτό που εξετάζουμε είναι «ο τυφώνας Daniel το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά».

«Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σε αυτές τις περιοχές να χρησιμοποιούνται σίτες εντομοαπωθητικά, να μην έχουμε στάσιμα νερά» πρόσθεσε ο κ. Μαγιορκίνης.

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Σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων και τις ηλικιακές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο, ο επίκουρος καθηγητής είπε πως «φαίνεται ότι έχει μεγάλη προτίμηση στις μεγάλες ηλικίες καθώς η διάμεση ηλικία είναι 73 ετών, που σημαίνει ότι το 50% είναι πάνω από τα 73 και άλλοι γύρω στα 65 – μιλάμε κρούσματα που εμφανίζουν συμπτώματα»

Όπως ανέφερε, τέλος, «σε 1 στα 150 άτομα που θα μολυνθούν θα προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα όπως λήθαργος, υπνηλία, σύγχυση, σπασμοί».