Καιρός: Επιμένουν οι μανιασμένοι άνεμοι το Σάββατο – Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και νότια Κρήτη οι πιο επικίνδυνες περιοχές

Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και νότια Κρήτη θα βρεθούν στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων το Σάββατο (15.08.2026) σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε ξανά σήμερα για τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας.

Οι άνεμοι θα επιμείνουν και τον Δεκαπενταύγουστο, φτάνοντας έως και τα 9 μποφόρ τοπικά. Στη νότια Κρήτη οι ριπές θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα.

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Σύμφωνα με την Επιτροπή, στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Αττική, τη Βοιωτία, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο, οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ.

Τοπικά, τόσο στο κεντρικό Αιγαίο όσο και στις Κυκλάδες οι άνεμοι θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Αναλυτικά:

Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή από την άλλη, οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές. Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

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Από το απόγευμα της Κυριακής ωστόσο αναμένεται εξασθένηση των ανέμων.

Ακραίος συναγερμός για φωτιά σε Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: