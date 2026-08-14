Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Αυξάνεται η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και Μαλγάρων – Κοσμοσυρροή στους σταθμούς των ΚΤΕΛ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο, που εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Το βασικότερο πρόβλημα καταγράφεται στα λιμάνια της Αττικής, με το απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων να παραμένει σε ισχύ σε Ραφήνα και Λαύριο τουλάχιστον μέχρι της 16:00.

Η κίνηση για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα.

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Στα διόδια της Ελευσίνας αλλά και των Μαλγάρων, οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις αρχίζουν και αυξάνονται.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Ο Προμαχώνας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη κίνηση, καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν έχει ενισχύσει τις οδικές μετακινήσεις από και προς τη Βουλγαρία και ευρύτερα τα Βαλκάνια.

Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

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Την ίδια ώρα, αυξημένη αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα είναι η κίνηση στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ στον Κηφισό αλλά και στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας.

Σε συνεχή ροή τα λεωφορεία αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά το κύριο κύμα της εξόδου. Ο σταθμός αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει αυξημένη κινητικότητα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά το μεγάλο κύμα των μετακινήσεων του Αυγούστου.

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι της 16:00 σε Ραφήνα και Λαύριο

Μέχρι τις 16.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο, λόγω των μανιασμένων ανέμων που πνέουν έως 9 μποφόρ, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως οι ριπές των ανέμων ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα. Τα δρομολόγια των πλοίων προς Μαρμάρι διεξάγονται κανονικά.

Σχετικά με τον Πειραιά, η εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος ανέφερε πως μόνο 3 δρομολόγια πλοίων ακυρώθηκαν. Και τα τρία είχαν προγραμματιστεί για νησιά των Κυκλάδων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Λιμενικό και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά, θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων, θα λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.