Βουλιαγμένη: Σκάφος με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε στα ανοιχτά των Φλεβών – Μεταφέρθηκαν σώοι στη στεριά

Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό, όταν σκάφος με σημαία της Τουρκίας βυθίστηκε στα ανοιχτά του νησιού Φλέβες κοντά στη Βουλιαγμένη.

Το ιστιοφόρο – καταμαράν είχε 10 επιβαίνοντες οι οποίοι διασώθηκαν από το σκάφος που βρισκόταν δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Φλεβών, και μεταφέρθηκαν στη στεριά της Βουλιαγμένης.

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Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού υπό σημαία Cayman Islands.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες του καταμαράν και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό.

Στη συνέχεια, οι δέκα αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όλοι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.