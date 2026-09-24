Ελλάδα

Διαρρήκτης για κλάματα στη Ρόδο – Πήρε το σάντουιτς και ξέχασε τα χρήματα

Βγαίνει έξω από το κατάστημα, ανάβει τσιγάρο και μετά από λίγο αντιλαμβάνεται ότι έχει ξεχάσει τα χρήματα
Γκαφατζής διαρρήκτης στην Ρόδο
Γκαφατζής διαρρήκτης στην Ρόδο
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Μια διάρρηξη που έχει γίνει viral σημειώθηκε στη Ρόδο με τον δράστη να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απρόσεκτος και γκαφατζής.

Η διάρρηξη στη Ρόδο έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (20.09.2026) με τον δράστη να μπαίνει στο κατάστημα και να καταφέρνει να πάρει τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Στην πορεία φαίνεται ότι το σάντουιτς που κρατούσε στο χέρι του αποδείχθηκε πιο σημαντικό από τη λεία του.

Όλα έγιναν, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο, έγιναν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν έναν άνδρας πλησιάζει τη βιτρίνα του καταστήματος και επιχειρεί αρχικά να τη διαρρήξει, σπρώχνοντας με δύναμη την τζαμαρία.

Αφού μετά από προσπάθεια τα καταφέρνει, τα θραύσματα πέφτουν πάνω του, χωρίς όμως να τον εμποδίσουν μπει μέσα στο κατάστημα.

Στη συνέχεια κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή, κρατώντας στο ένα χέρι ένα σάντουιτς. Τελικά καταφέρνει και παίρνει τα χρήματα τόσο τα χαρτονομίσματα, όσο και τα κέρματα.

Όμως ο δράστης βγαίνει από το κατάστημα έχοντας μαζί του μόνο τα κέρματα και το σάντουιτς, έχοντας αφήσει πίσω του τα χαρτονομίσματα.

Η κάμερα μάλιστα τον καταγράφει να κάθεται έξω από το κατάστημα αμέριμνος και να κάνει ένα τσιγάρο. Τότε φαίνεται πως αντιλαμβάνεται το σημαντικό του λάθος. Επιστρέφει στο εσωτερικό, παίρνει τα χαρτονομίσματα που είχε ξεχάσει, τα μετράει ένα προς ένα και αυτή τη φορά αποχωρεί έχοντας ολοκληρώσει τη «δουλειά» του.

Βέβαια και αυτή τη φορά αφήνει κάτι πίσω του και αυτό δεν ήταν άλλο από το σάντουιτς που κρατούσε κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

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