Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις 30′ στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις
Κίνηση στην Αττική Οδό
Κίνηση στην Αττική Οδό / EUROKINISSI
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Η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου την Πέμπτη (24.09.2026) ξεκίνησε από το πρωί. Ειδικά, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα στον Κηφισό, η κίνηση παρατεηρείται στο ρεύμα προς Πειραιά, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, προβλήματα υπάρχουν πάλι από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού από το ύψος του Άγιου Σώστη έως και το ΦΙΞ, στα δύο ρεύματα της Αρδηττού, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη.

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