Ελλάδα

Πειραιάς: Εκκενώθηκε προληπτικά ξενοδοχείο με 70 ένοικους μετά την εμφάνιση καπνών

Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καπνός έβγαινε από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους
Εικόνα αρχείου
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (24.09.2026) σε ξενοδοχείο στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνών με τις πυροσβεστικές αρχές να προχωρούν στην προληπτική απομάκρυνση 70 ένοικων.

Το ξενοδοχείο που εμφάνισε καπνούς στον Πειραιά βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00 σήμερα, και στο σημείο κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καπνός έβγαινε από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι 70 ένοικοι και ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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