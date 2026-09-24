Νίκαια: Η περιγραφή της 44χρονης που την κρατούσε όμηρο ο σύντροφός της – «Δεν είχε πάρει τα φάρμακά του, απειλούσε να βάλει βόμβα»

Τις σοκαριστικές στιγμές που βίωσε όταν την κρατούσε όμηρο ο πρώην σύντροφός της στη Νίκαια, την Τετάρτη (23.09.2026) περιγράφει λεπτό προς λεπτό η 44χρονη γυναίκα στο newsit.gr.

Η 44χρονη παρέμεινε εγκλωβισμένη στο σπίτι του συντρόφου της, στη Νίκαια, για περίπου μία ώρα, με αστυνομικούς να κάνουν έφοδο για να τη σώσουν. Κατά τη διάρκεια της απαγωγής, ο 49χρονος άνδρας δεν σταμάτησε να απειλεί και να βρίζει, ουρλιάζοντας πως είναι οπλισμένος και θα κάνει κακό.

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Η 44χρονη περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στο υπόγειο του σπιτιού της Νίκαιας, επιβεβαιώνοντας πως ο σύντροφός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι ένα «εξαίρετο παιδί»,

Ισχυρίστηκε δε πως την κράτησε όμηρο καθώς δεν είχε πάρει τις τελευταίες ημέρες την αγωγή του με αποτέλεσμα να υποτροπιάσει.

Πλέον ο 49χρονος νοσηλεύεται στο Δαφνί υπό στενή παρακολούθηση των γιατρών του.

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Η 44χρονη γνωστοποίησε ακόμα πως δεν την χτύπησε, δεν κρατούσε όπλο και προσπαθούσε να μην τον προκαλέσει για να μην κάνει κακό στον εαυτό του.

«Θα βάλω βόμβα και θα σε πάρω και εσένα μαζί μου»

«Μετά από δύο – τρεις μέρες που δεν πήρε σωστά τα φάρμακά του ο σύντροφός μου, ο οποίος πάσχει από κάποια ψυχική νόσο, αποσταθεροποιήθηκε η υγεία του, είχε κάποιες παραληρηματικές ιδέες. Άρχισε να μιλάει πολύ δυνατά, να φωνάζει και να γίνεται επιθετικός στον λόγο του. Δεν με έχει χτυπήσει ποτέ. Δεν έχει ακουμπήσει ούτε άλλον άνθρωπο, ούτε καν ζωάκι. Είναι πολύ ευαίσθητος, εξαίρετο παιδί, με εξαίρετη αγωγή.

Στη συνέχεια είπε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ εκ των υστέρων, και όπως μίλησα και με τους γιατρούς, ότι μάλλον ήταν απόρροια της νόσου. Δεν τα εννοούσε. Είπε ότι “θα σας βάλω βόμβα και θα σε πάρω και εσένα μαζί μου” και “θα φύγω και εγώ από τη ζωή άμα ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα”. Είναι ένα πολύ τραυματικό γεγονός για κάθε παιδί που έχει ψυχική νόσο. Ενημερώθηκε η Αστυνομία από περίοικους και ήρθαν. Εγώ προσπάθησα να βοηθήσω, αλλά φοβόμουν πάρα πολύ, κυρίως την αντίδρασή του, μην κάνει κακό στον εαυτό του, σε μένα. Μήπως κάτι σπάσει πάνω στα νεύρα του και τραυματιστεί», περιέγραψε αρχικά η 44χρονη.

«Δεν υπήρχε κανένα όπλο. Δεν υπήρχε τίποτα το πολύ απειλητικό πέραν του λόγου. Άνοιξα εγώ την πόρτα την πίσω με κάποιον τρόπο, έκανα τον σταυρό μου δηλαδή και άνοιξα. Μου είπαν “μη φοβάσαι” και έτρεξα προς τα έξω, απλά για να τους διευκολύνω να μπουν πριν γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Μεταφερθήκαμε στο τμήμα με ξεχωριστά περιπολικά. Ο σύντροφός μου μπήκε στο ψυχιατρείο. Εξετάστηκα κι εγώ αλλά δεν τέθηκε θέμα νοσηλείας μου και γύρισα σπίτι αρκετά ταλαιπωρημένη. Ο σύντροφός μου παρέμεινε για νοσηλεία στο Δαφνί, κοντά στους γιατρούς του», κατέληξε η 44χρονη.

Ο 49χρονος κλείδωσε την πόρτα του σπιτιού του εγκλωβίζοντας την σύντροφό του γύρω στις 19:00. Μία ώρα αργότερα, πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στην πολυκατοικία, σώζοντας την γυναίκα. Αμέσως συνέλαβαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο αστυνομικοί τμήμα όπου οι αρχές αποφάσισαν την νοσηλεία του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.