Διάσημοι Έλληνες που βρέθηκαν με χειροπέδες: Από την Ματσούκα και τον Μπισμπίκη έως τον Μάστορα

Οι χειροπέδες δεν είναι εικόνα που συνηθίζουμε να συνδέουμε με λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια, αρκετοί επώνυμοι – ηθοποιοί, τραγουδιστές, άνθρωποι των media – βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον νόμο, άλλοτε για τροχαίες παραβάσεις που ξέφυγαν από τον έλεγχο και άλλοτε για άλλες υποθέσεις.

Ιστορίες αυτές αποκαλύπτουν πως η δημοσιότητα δεν προσφέρει ασυλία κι ένα λάθος, μια κακή στιγμή μπορεί να μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή ενός προσώπου της σόουμπιζ. Κι όταν οι εικόνες τους με χειροπέδες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, το σοκ είναι διπλό: η πτώση από το βάθρο γίνεται δημόσιο θέαμα και η πραγματικότητα δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο.

Δήμητρα Ματσούκα

H Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (19.11.2025) όταν τα ραντάρ της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητό της να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην παραλιακή στο ύψος της Βουλιαγμένης. Οι αστυνομικοί που της έκαναν σήμα να σταματήσει διαπίστωσαν ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ το όχημά της δεν έφερε πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί σε δύο προηγούμενες παραβάσεις, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Στο αλκοτέστ βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια: 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη, ενώ το επιτρεπτό όριο είναι 0,24. Η ηθοποιός οδηγήθηκε στο τμήμα και σχηματίστηκε δικογραφία για πολλαπλές τροχαίες παραβάσεις.

Βασίλης Μπισμπίκης

Με χειροπέδες βρέθηκε πριν μερικές εβδομάδες ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου γιατί τράκαρε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο.

Το τροχαίο στο οποίο έχει εμπλακεί ο Βασίλης Μπισμπίκης έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός με το αυτοκίνητό του τράκαρε άλλα αμάξια που βρέθηκαν στο δρόμο του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο. Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο ΑΤ Κηφισιάς και παραδέχθηκε πως εκείνος οδηγούσε και στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι οδηγούσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας πως είχε καταναλώσει μόνο «μια τσικουδιά» σε κρητικό γλέντι και ότι ο δρόμος ήταν στενός. Όπως ανέφερε: «Χτύπησα δύο αυτοκίνητα και τον μαντρότοιχο από κακό χειρισμό. Άφησα σημείωμα και πήγα σπίτι». Στην απολογία του αρνήθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χαρακτηρίζοντας τον μαντρότοιχο «μικρό τοιχάκι».

Χρήστος Μάστορας

Η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου το πρωί της Δευτέρας, 3 Φεβρουαρίου 2025. Πασίγνωστος τραγουδιστής συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα, μετά από αλκοτέστ στο οποίο είχε υποβληθεί. Αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον Χρήστο Μάστορα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο διάσημος τραγουδιστής δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας και επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών. Το αλκοτέστ έδειξε υψηλές ενδείξεις, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα στη διασταύρωση Σταδίου και Αιόλου στην περιοχή της Ομόνοιας.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σύλληψή του, ο Χρήστος Μάστορας έγραψε: «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Instagram:

«Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ένα όμορφο ταξίδι σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της γεμάτο γέλιο όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω απ’ όλα άνθρωποι που νοιάζονται για την δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους.

Από την εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή ένιωσα παρακολουθώντας κι άλλες υποθέσεις ως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος, είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μηνύματα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

Απόστολος Γκλέτσος

Ο Απόστολος Γκλέτσος – τότε δήμαρχος Στυλίδας – συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2011, με εντολή εισαγγελέα, γιατί επιχείρησε μαζί με κατοίκους της Στυλίδας να ανοίξουν τον παράδροµο της εθνικής οδού, ώστε οι οδηγοί να προσπερνούν τα διόδια και να μην πληρώνουν κόμιστρο.

Η εικόνα του Γκλέτσου με χειροπέδες έκανε τον γύρο των social media.

Λάκης Γαβαλάς

Ο πιο χαρακτηριστικός ίσως «επώνυμος κρατούμενος» των τελευταίων δεκαετιών, είναι ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής πέρασε μήνες στη φυλακή για μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο.

Ο ίδιος έχει περιγράψει την εμπειρία του με τον δικό του, θεατρικό τρόπο: «Στη φυλακή, όπου βρέθηκα για 15 μήνες, αντιμετώπισα αμέσως έναν σεβασμό γιατί είχα κάποιον αλλοδαπό ο οποίος ήθελε να με χλευάσει. Όταν βλέπεις μια τραγωδία που ο άλλος λέει “ωιμέ”, που σημαίνει “πω τι καταστροφή έχουμε πάθει”, αυτό γίνεται είτε με δέκα πρόβες είτε το βγάζεις από τη ζωή σου που στο δημιουργεί. Εγώ το ωιμέ το έχω πει σε όλες τις εκδόσεις. Και σκηνογραφημένο και αυτόνομο και αυθόρμητο και όλα. Οπότε είπα ένα ωιμέ στην αρχή σκληρό στον εαυτό μου και μετά έγινε ύμνος» ανέφερε ο ίδιος.

Μιχάλης Χατζηγιάννης

Το καλοκαίρι του 2014 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνελήφθη για ψευδή αναφορά στις αρχές σχετικά με τις πινακίδες της Ferrari του. Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει ως κλεμμένες τις πινακίδες του πολυτελούς αυτοκινήτου, ενώ βρίσκονταν κανονικά σε αυτό, που ήταν σε έκθεση αυτοκινητών. Ακόμα, αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές κατηγορίες για εμβάσματα 5,3 εκατ. ευρώ προς την Κύπρο. Τελικά αθωώθηκε τόσο από τα διοικητικά όσο και από τα ποινικά δικαστήρια για φοροδιαφυγή, ενώ και η υπόθεση περί ξεπλύματος κατέπεσε.

Πάνος Καλλίδης

Σε τυπικό έλεγχο της Τροχαίας εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό του Πάνου Καλλίδη πιστόλι 22 χιλιοστών χωρίς άδεια. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την «Espresso», o τραγουδιστής έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας στην πλατεία Καραϊσκάκη όπου του έκαναν σήμα να σταματήσει το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί τον αναγνώρισαν, προχώρησαν σε έλεγχο και εντόπισαν ένα πιστόλι 22 χιλιοστών και τότε ζήτησαν τη σχετική άδεια.

Όταν όμως ο Πάνος Καλίδης τους ενημέρωσε ότι δεν διαθέτει άδεια, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου σχηματίστηκε εναντίον του δικογραφία για την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας-οπλοκατοχής.

Θέμης Αδαμαντίδης

Τον Ιούλιο του 2022, ο Θέμης Αδαμαντίδης συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για ξυλοδαρμό. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη, σύμφωνα με την καταγγελία στην Άνω Γλυφάδα.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον Θέμη Αδαμαντίδη έξω από χαρτοπαικτική λέσχη στους Αμπελόκηπους και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Αλίμου. Ο τραγουδιστής υπέβαλε επίσης μήνυση σε βάρος της συντρόφου του, για ψευδή καταμήνυση. Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα.

Νότης Σφακιανάκης

Η είδηση πως ο Νότης Σφακιανάκης συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής (29.11.2020) σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προκάλεσε σάλο. Ο τραγουδιστής συνελήφθη με 2 γραμμάρια κοκαΐνης και πιστόλι.



Όλα έγιναν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ιασωνίδου στο Ελληνικό. Ο Νότης Σφακιανάκης επέστρεφε στο σπίτι του, στη Βάρκιζα, έχοντας στείλει sms για μετακίνηση – λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Στο πλαίσιο των ελέγχων, στον γνωστό τραγουδιστή έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στο σημείο να σταματήσει, όπως κι έκανε. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να κατέβει από το πολυτελές SUV του και του ζητούν να τους δείξει είτε sms είτε τα έγγραφα για τη μετακίνησή του.

Αρχικά, ο Νότης Σφακιανάκης αρνήθηκε ότι είχε οτιδήποτε παράνομο μαζί του, ωστόσο ένας από τους αστυνομικούς που έκαναν τον έλεγχο είδε ένα μικρό τσαντάκι στο κάθισμα του συνοδηγού και του ζήτησε να το ανοίξει.

Εκεί, βρέθηκαν το 9αρι πιστόλι μάρκας Beretta, ένα teaser και ένα σακουλάκι λευκή σκόνη.

«Είναι αυτό που ξέρετε. Είναι για προσωπική χρήση» ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η απάντηση του Νότη Σφακιανάκη.

Όσον αφορά στο όπλο, είπε πως το έχει μαζί του γιατί κινδυνεύει και υποστήριξε ότι η άδειά του είχε λήξει και δεν την είχε ανανεώσει.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Αργυρούπολη και από εκεί στο Τμήμα Ασφάλειας Βουλιαγμένης, όπου ο Νότης Σφακιανάκης πέρασε τη νύχτα. Σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλου.