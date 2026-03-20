Διασωληνωμένος 7χρονος στο ΑΧΕΠΑ μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά στη Βέροια

Το παιδί έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας και στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» προκειμένου να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη
Παιδική χαρά
Το σοβαρό περιστατικό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής σε παιδική χαρά στη Βέροια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 

Σύμφωνα με το veriotis.gr, ένα 7χρονο αγόρι κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έπεσε και χτύπησε στην παιδική χαρά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μου. Οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί εντοπίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Βέροιας, με τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε και δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδεία τριμελούς ομάδας Ιατρών από το Νοσοκομείο Βέροιας, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί ταχέως και με ασφάλεια στη Νευροχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

