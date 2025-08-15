Διασώθηκαν πάνω από 110 μετανάστες σε Γαύδο, Κρήτη και Σαντορίνη – Συνελήφθη 28χρονος διακινητής από το Σουδάν

Αντιμέτωποι με 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών, σε Γαύδο, Κρήτη και Σαντορίνη, ήρθαν τις τελευταίες ώρες στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Στην μία περίπτωση μάλιστα, οι μετανάστες αποκάλυψαν πως πλήρωσαν αρκετά χρήματα με σκοπό να φύγουν από την χώρα τους και να ξεκινήσουν μία νέα ζωή.

Συνολικά 119 μετανάστες περισυλλέχθηκαν από τις αρχές σε Γαύδο, Κρήτη και Σαντορίνη. Στο πρώτο περιστατικό διάσωσης, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Πορτογαλίας εντόπισε 35 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, περίπου 55 μετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Θήρας, στη Σαντορίνη. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πλωτό του Λιμενικού και δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, που παρείχε συνδρομή. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το πρωί της Παρασκευής, στελέχη της Λιμενικού Αρχής Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο της Κρήτης, εντόπισαν σε παραλία της περιοχής 29 αλλοδαπούς (23 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικους).

Οι μετανάστες ανέφεραν στις καταθέσεις τους πως ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης,, πληρώνοντας 4.800 λίρες Σουδάν ή τις 15.000 λίρες Λιβύης για τη μεταφορά τους.



Κατά την προανάκριση, οι υπόλοιποι αναγνώρισαν ως διακινητή έναν 28χρονο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνο.

Η λέμβος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.