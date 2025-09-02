Διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Σε μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών, έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με τις Άδειες Οδήγησης και τις Άδειες Κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες προς διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Το προσωπικό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ολόκληρη τη χώρα, μπορούν πλέον να διεκπεραιώσουν έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών.

Οι υπηρεσίες αυτές στόχο έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών και να μειώσουν τη γραφειοκρατία σε σημαντικές διαδικασίες.

Η προσβασιμότητα μέσω των ΚΕΠ αποτελεί μια από τις βασικές κατευθύνσεις της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιοποίησης, συμβάλλοντας στην ένταξη και εκείνων των πολιτών που δεν έχουν εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Έτσι, η δυνατότητα διεκπεραίωσης διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο και με την υποστήριξη εξειδικευμένων υπαλλήλων ενισχύει την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν φυσική παρουσία και πολλαπλές επισκέψεις.

Αυτές οι έξι νέες υπηρεσίες εμπλουτίζουν το ήδη εκτεταμένο σύνολο πάνω από 20 ψηφιακών λύσεων που προσφέρει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και έχουν στόχο να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις συναλλαγές των πολιτών.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική ανανέωση και αντικατάσταση άδειας οδήγησης, η έκδοση αντιγράφων λόγω φθοράς ή απώλειας, καθώς και η ενεργοποίηση υπηρεσιών για οδηγούς χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ.

Επιπλέον, παρέχεται πλέον και η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων των ΚΕΠ, οι οποίοι λαμβάνουν αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από διαλειτουργικά συστήματα.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες χρειάζεται να παρέχουν μόνο μια φωτογραφία και μια υπογραφή μέσω της εφαρμογής myPhoto, ενώ τα άλλα στοιχεία, όπως η ταυτότητα και τα πιστοποιητικά υγείας, αντλούνται αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξαλείφοντας την ανάγκη αποστολής δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποσκοπεί όχι μόνο στην επιτάχυνση των συναλλαγών, αλλά και στην μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας, ενώ η συνολική υλοποίησή τους γίνεται σε συνεργασία μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριακών Συστημάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.