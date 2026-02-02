Ελλάδα

Διδυμότειχο: Οι πλημμύρες έκαναν απαγορευμένο το πόσιμο νερό σε 10 χωριά

Απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο των τροφίμων - Διανομή δωρεάν εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους
Χωρίς πόσιμο νερό μένουν 10 χωριά στο Διδυμότειχο μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, καθώς οι πλημμύρες έφεραν προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης.

Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου, απαγορεύει την κατανάλωση πόσιμου νερού από το δίκτυο σε 10 χωριά, για προληπτικούς λόγους εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών που έφερε η κακοκαιρία.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση η απαγόρευση γίνεται προληπτικά και εξαιτίας των πρόσφατων έντονων πλημμυρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, ώστε να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών.

Τα χωριά που μένουν χωρίς πόσιμο νερό είναι: Δόξα, Χιονάδες, Ελαφοχώρι, Βρύση, Δάφνη, Σιτοχώρι, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα.

Σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ορεστιάδας του διευθυντή της ΔΕΥΑΔ, Νίκο Πετρίδη, σήμερα Δευτέρα, 02.02.2026, επρόκειτο να γίνει η απαραίτητη δειγματοληψία από προσωπικό πιστοποιημένου εργαστηρίου της Κομοτηνής, ώστε να διαπιστωθεί (μετά τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο), αν το νερό είναι ασφαλές προς κατανάλωση.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔ, απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο των τροφίμων, από τα νερά των γεωτρήσεων των συγκεκριμένων οικισμών.

Προς το παρόν η υπηρεσία διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των πολιτών.

