Αλεξανδρούπολη: Στο Σουφλί οι περισσότερες ζημιές από την κακοκαιρία – Ανοιχτό το οδικό δίκτυο στον Έβρο

Η κακοκαιρία έφερε βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης και διακοπή υδροδότησης οικισμών, κλειστές σχολικές μονάδες και καταστροφές σε δρόμους
Κακοκαιρία στον Έβρο
Κακοκαιρία στον Έβρο

Πολλά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή (29.01.2026) κακοκαιρία στο Σουφλί του Έβρου με τις κατάσταση σε κάποιες περιοχές να είναι δύσκολη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο η κακοκαιρία έφερε βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης και διακοπή υδροδότησης οικισμών, κλειστές σχολικές μονάδες και καταστροφές σε δρόμους.

Ειδικότερα, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού κλειστές είναι σήμερα οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στη δημοτική κοινότητα Δερείου λόγω διακοπής της κυκλοφορίας προς και από το Μικρό Δέρειο εξαιτίας της υψηλής στάθμης του νερού, η οποία καθιστά τη μετακίνηση μη ασφαλή.

Επίσης, συνεργεία του Δήμου Σουφλίου εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας -λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων με αποτέλεσμα να μην υδροδοτούνται οι οικισμοί Μάνδρας, Λυκόφης και Λαγυνών.

 

«Καταγράφονται αρκετά προβλήματα. Έχουμε καταστροφές σε οδικά δίκτυα, σε πολλά από τα σχολεία μας έχει μπει νερό, υδρευτικά δίκτυα έσπασαν και παρασύρθηκαν και διεκόπη η υδροδότηση οικισμών, ενώ στον ορεινό όγκο δεν είναι ασφαλής η διέλευση -κυρίως στην κοινότητα Δερείου– λόγω της συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας νερού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καλακίκος.

Στην Αλεξανδρούπολη δεν λειτουργούν σήμερα το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο ‘Ανθειας καθώς και το νηπιαγωγείο και δημοτικό του Απαλού, «με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κατά τις μετακινήσεις τους, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών» (έντονες βροχοπτώσεις).

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται σήμερα η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας, σε αρκετά σημεία του οποίου χθες είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω φερτών υλικών που παρασύρθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Κλειστές παραμένουν οι ιρλανδικές διαβάσεις Ριζίων και Καστανεών.

