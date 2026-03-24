Δίκη για τα Τέμπη: Face control και αυξημένες θέσεις στη δικαστική αίθουσα μετά τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι παραβρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα έκαναν λόγο για διαδικασία «φιάσκο»
Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Έντονες αντιδράσεις αλλά και πολιτική αντιπαράθεση προκλήθηκε για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς, κυρίως νέους ανθρώπους. Έπειτα από τον σάλο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη θεσσαλική πρωτεύουσα.

Εν μέσω κατηγοριών από συγγενείς, θύματα και δικηγόρους για απαράδεκτες συνθήκες στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη διακόπηκε για την 1η Απριλίου.

Οι γονείς των 57 νεκρών μίλησαν για μία αίθουσα που δεν πληροί τις προδιαγραφές, παρά το υψηλό κόστος κατασκευής της, που έφτασε τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

«Δεν βλέπαμε και δεν ακούγαμε, μικροφωνικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχαν. Οι συνήγοροι δεν πρέπει να κάθονται μόνο, πρέπει να υπάρχουν και τα έδρανα», είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε μιλώντας και για το ευρωπαϊκό παράδειγμα. «Εάν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτήν, ας έρθει να μου πει», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Έπειτα από τον θόρυβο, αποφασίστηκε να γίνουν αλλαγές, οι οποίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του MEGA, Χριστίνας Κοραή, στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο την Τρίτη (24.03.2026), θα είναι οι εξής: 

Αυξάνονται οι θέσεις εργασίας για δικηγόρους

Υπάρχουν έδρανα για 115, δικηγόρους, προστίθενται 73 καρέκλες με γραφειάκι, και 30 νέες που θα δημιουργηθούν

Θα βελτιωθεί το μικροφωνικό σύστημα των δικηγόρων που παρουσίαζε παρεμβολές

Για τους δημοσιογράφους υπάρχουν 17 θέσεις με τηλεόραση και 50 σε κοντέινερ χωρίς τηλεόραση. Θα προστεθούν 75 κάτω από τις οθόνες

Για τους συγγενείς υπολογίζονται 170 θέσεις, στην επάνω και κάτω αίθουσα με οθόνες.

 

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι παραβρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα έκαναν λόγο για «φιάσκο», ενώ κάποιοι κατήγγειλαν ότι αναγκάστηκαν να καθίσουν δίπλα σε κατηγορούμενους της πολύκροτης υπόθεσης.

Ως γνωστόν, ακόμη και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας για την αίθουσα του δικαστηρίου όπου ξεκίνησε μετ’ εμποδίων η δίκη για τα Τέμπη, σημείωσε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ ότι «από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις», και πως θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λύσουν το πρόβλημα.

