Δίκη για τα Τέμπη: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη» ξέσπασε η οικογένεια Πλακιά – «Να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο» φώναζε η Καρυστιανού

Πλήθος κόσμου στη Λάρισα στο πλευρό των συγγενών - Τεταμένο το κλίμα με το «καλημέρα»
Οι οικογένεια Πλακιά στη δίκη
Οι οικογένεια Πλακιά στη δίκη

Ξεκίνησε στη Λάρισα η πολυαναμενόμενη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ένταση επικράτησε μέσα στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η δίκη με τη Μαρία Καρυστιανού και με συγγενή της οικογένειας του Νίκου Πλακιά που άρχισε να φωνάζει στον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη».

Η Μαρία Καρυστιανού όταν μπήκε στη δικαστική αίθουσα φώναζε «να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο! Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για τα χρήματα». Ενώ οι οικογένεια του Νίκου Πλακιά βλέποντας τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ ξέσπασε.

Ο διάλογος που ακολούθησε: 

  • Άντε, μα την Παναγία, ποιος τον διόρισε;
  • Ανοίξτε τα στόματα! Ανοίξτε τα στόματα, ρε!
  • Σε τρέμουνε…
  • Ανοίξτε τα στόματα γιατί θα σας φάμε ζωντανούς!
  • Ποιος τον διόρισε;
  • Θα σας σκίσω με τα χέρια μου!
  • Εδώ δεν είναι όπως στη Λάρισα με τα βίντεο! Θα σε τελειώσω! Θα δεις!
  • Άντε πες ποιος τον διόρισε, έχεις τελειώσει!
  • Ήρθες εδώ κιόλας! Δεν θα σε σώσει αυτός που… που τη σκαπουλάρησε εδώ…
  • Που πίνεις καφέδες, αλήτη!
  • Ανοίξτε το, που διορίσατε τους δολοφόνους! Δολοφόνοι!
  • Αλήτες!

Μαρία Καρυστιανού: «Ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον – Ήθελα μια σωστή δίκη»

Πριν μπει στην αίθουσα της δίκης η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως «ζητάμε το ίδιο πράγμα. Ζητάμε δικαιοσύνη. Ζητάμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δυστυχώς, μέχρι τώρα λαμβάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, τουλάχιστον αυτό που αφορά τα Τέμπη, λειτουργεί ακριβώς αντίθετα.

Προς τη συγκάλυψη και την απομάκρυνση από την αλήθεια. Προσέρχομαι σε μία δίκη στην οποία, για τον θάνατο του παιδιού μου που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει ούτε έρευνα ούτε υπάρχει κατηγορούμενος. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για να το σηκώσει ένας γονιός. Ναι. Και θα το ξαναπώ. Και θα το λέω συνέχεια. Γιατί αυτό… αυτό φαίνεται ότι υπάρχει.

Ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον. Γι’ αυτό και όλα τα αιτήματά μας, γι’ αυτό και όλες οι μηνύσεις καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Στο αρχείο. Εννοείτε να μη θέλω να γίνει γενικώς η δίκη; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απλά ήθελα να γίνει όμως μία σωστή δίκη. Να έχει κατηγορούμενους αυτούς που πρέπει να έχει κατηγορούμενους. Όχι να προσερχόμαστε εδώ πέρα, να μην έχει γίνει έρευνα για την πυρόσφαιρα σαν να μην υπήρξε ποτέ, να μην υπάρχουνε οι εργολάβοι της 717. Είναι δυνατόν; Εάν βρεθούν σωστοί δικαστές, οι οποίοι θα ‘χουν τη δύναμη – γιατί θεωρώ ότι πράγματα θα ακουστούνε στο δικαστήριο –  και γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορούν να αποκαλυφθούν ακόμη και τώρα πολλά. Αυτή είναι για μένα η μόνη μου ελπίδα. Διότι έτσι όπως ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε καθόλου καλά.   Δυστυχώς εγώ έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες, διότι συγκεκριμένα για το θάνατο του παιδιού μου που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει ούτε έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος. Πέραν αυτού, δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι ούτε για την 717 και φυσικά η Hellenic Train κατηγορείται για πλημμέλημα.

Αυτά είναι απαράδεκτα. Δείχνουν ότι δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι, γιατί προφανώς, επειδή είναι υψηλά ιστάμενοι, προστατεύονται. Το τραγικό είναι ότι μαζί με αυτούς προστατεύονται και οι εκτελούντες τις εντολές τους, που δεν ανήκουν σε πολιτικά πρόσωπα, που δεν έχουν θεωρητικά την ασυλία, υπάρχει όμως αυτή η ασυλία της προστασίας, διότι ακριβώς εάν οι συνεργάτες τους έρθουν και καθίσουν στο ειδώλιο, θ’ ανοίξουν τα στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλά.

Άρα εμείς, ως γονείς, καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε όμως παρόλα αυτά να φωνάζουμε, να απαιτούμε την αλήθεια και να πράττουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε».

Η Μαρία Καρυστιανού όταν μπήκε στη δικαστική αίθουσα και φώναζε «να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο! Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για τα χρήματα».

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σταμάτησε η επιχείρηση διάσωσης για τον δύτη στη Βουλιαγμένη - Σχεδιάζεται νέα για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του
Άγνωστη παραμένει ακόμα η κατάσταση του 34χρονου δύτη που αγνοείται από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης από χθες το μεσημέρι (22/3/2026) όταν ο φίλος του με τον οποίο έκαναν την κατάδυση σε ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό σημείο
Το το σημείο που χάθηκε ο δύτης
Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών παρά τις διαμαρτυρίες συγγενών και συνηγόρων για τη χωρητικότητα
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών, με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και βαριές κατηγορίες, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια
Πλήθος κόσμου στο δικαστήριο
28
Η ώρα της δικαιοσύνης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών – 36 κατηγορούμενοι απέναντι στους συγγενείς των 57 θυμάτων
Τέσσερις γυναίκες και τρεις άνδρες απαρτίζουν την «καυτή» δικαστική έδρα - Μέχρι στιγμής 352 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη, ενώ το παρών θα δώσουν πάνω από 250 δικηγόροι - Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας
Στιγμιότυπο από την φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023 7
