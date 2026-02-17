Ελλάδα

Δίκη για Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών κ. Ασλανίδης
Ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών κ. Ασλανίδης / φωτογραφία αρχείου / (EUROKINISSI)

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την δίκη της τραγωδίας στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου στην πολύκροτη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα είναι η εφέτης Γεωργία Στεφανίδου. Τακτικά μέλη, θα είναι οι εφέτες Δημήτριος Χριστόπουλος και Χρυσοβαλάντης Λέτσιος.

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι: η Ιωάννα Κοσίνα (ως αναπληρωματική πρόεδρος) και η Μαρία Τσάνα.

Στην θέση της Εισαγγελέως της έδρας κληρώθηκε η Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («Γαιόπολις»). Η κεντρική αίθουσα (283,75 τ.μ.) επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει 250 νομικούς παραστάτες.

Έχουν διαμορφωθεί ειδικές αίθουσες για δημοσιογράφους, χώροι σύσκεψης για τους δικαστές και βοηθητικοί χώροι με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από το ακροατήριο.

