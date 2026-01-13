Δίκη Novartis: 28 και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη αντίστοιχα

«Αυλαία» έριξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (13.1.26) το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στην πολύκροτη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, επιβάλλοντας τους ποινές φυλάκισης 28 και 25 μηνών αντίστοιχα με αναστολή. Σε 28 μήνες καταδικάστηκε η Μαρία Μαραγγέλη και σε 25 μήνες ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης.

Πριν λήξει η συνεδρίαση για την υπόθεση Novartis, το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του να διαβιβάσει αντίγραφα της ακροαματικής διαδικασίας στην Εισαγγελία Αθηνών, κατά του συνηγόρου της Μαρίας Μαραγγέλη, Κωνσταντίνου Δούκα για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής στο δικαστήριο.

«Λόγω της προσβλητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς του συνηγόρου στο δικαστήριο, για τη διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης και του δικηγορικού επαγγέλματος», ανέφερε ο Πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου δικαιολογώντας την δικαστική απόφαση για διαβίβαση πρακτικών της δίκης κατά του κ. Δούκα. Τέλος, σύμφωνα με το δικαστήριο τα πρακτικά της δίκης θα κοινοποιηθούν και στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, που ως προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.

Συγκεκριμένα ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση των Άδωνι Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη στην υπόθεση Novartis. Η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για το ίδιο αδίκημα σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Ανδρέα Λοβέρδου. Πρωτόδικα η Μαρία Μαραγγέλη είχε καταδικαστεί για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε προσώπων, αλλά τρεις πράξεις εναντίον του Ανδρέα Λοβέρδου παραγράφηκαν στα τέλη Νοεμβρίου, όπως επίσης παραγράφηκε η ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Μάριου Σαλμά.

Το δικαστήριο ακολουθώντας την πρωτόδικη απόφαση αναγνώρισε και στους δύο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Συνολικά σε πρώτο βαθμό έλαβαν ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή η Μαρία Μαραγγέλη και 25 μήνες με αναστολή ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης.

Η τελεσίδικη απόφαση εξεδόθη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, λίγο πριν την οριστική παραγραφή των πράξεων των δύο καταδικασμένων ψευδομαρτύρων που συντελείται το επόμενο διάστημα.