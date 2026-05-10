Θεσσαλονίκη: Διαφορές για ναρκωτικά φαίνεται να οδήγησαν στη δολοφονία του 54χρονου – «Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν ούτε ποιοι ήταν», λέει ξάδερφος του

Μυστήριο αποτελεί τις τελευταίες ώρες η άγρια δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άνδρες ηλικίας 44 και 43 ετών πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία. Διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τη σορό, με τις έρευνες να παραμένουν άκαρπες.

Όλα συνέβησαν στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι τρεις άνδρες συνάντησαν σε σπίτι, δύο Ρομά. Η λογομαχία που ξεκίνησε μεταξύ τους κατέληξε σε δολοφονία όταν ο ένας εξ αυτών άρπαξε το όπλο του δεύτερου και τον σκότωσε. Ο ξάδερφος του θύματος σοκαρισμένος μίλησε στο newsit.gr για το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γνωρίζουμε πως έγινε αυτό το κακό. Πριν από λίγη ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον ξάδελφο μου. Ψάχνουν τώρα το πτώμα του στον ποταμό Λουδία. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έγινε και ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν. Αυτά είναι τα προσωπικά του καθενός. Μάλωσαν μεταξύ τους τώρα αυτοί. Ο καθένας ξέρει μόνο τη δική του ψυχή. Δεν έβγαινε συχνά στο χωριό μας, δεν τον βλέπαμε συχνά. Ήταν και πατέρας, είχε και εγγονάκια κιόλας», είπε ο ξάδερφος του θύματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φαίνεται να διαφώνησαν εξαιτίας διαφορών που είχαν σχετικά με υπόθεση ναρκωτικών.

Μετά την άγρια δολοφονία του άνδρα οι δύο άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολίτης ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό με αστυνομικούς να ξεκινούν επί τόπου έρευνα. Όπως είπε, οι δύο γιοι του ήταν αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας, καθώς είδαν τους δράστες να μεταφέρουν τη σορό του θύματος σε αυτοκίνητο.

Δείτε το σπίτι του θύματος:

Λίγη ώρα μετά, εντόπισαν τους δύο δράστες οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό. Οι Aρχές τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού. Στο σημείο έχει φτάσει Αστυνομία και ΕΜΑΚ.

Την υπόθεση δολοφονίας έγινε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.