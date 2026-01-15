Δίκη Βαλυράκη: Αυτόπτης μάρτυρας κατήγγειλε απειλές κατά της ζωής του – «Από τις κατάρες που έχεις φάει, δε θα λιώσουν τα κόκκαλά σου»

Η δεύτερη πιο σημαντική μαρτυρία δόθηκε σήμερα (15/1/26) στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, μετά την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη.

Ο Κωνσταντίνος Ασημάκος, ερασιτέχνης ψαράς, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ήταν επίσης μάρτυρας του διαπληκτισμού του Σήφη Βαλυράκη με δύο ψαράδες.

Ο μάρτυρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων από τους δικαστές για το αν αναγνώρισε στο πρόσωπο των κατηγορουμένων, τους δράστες του διαπληκτισμού, με τον μάρτυρα να απαντά ότι βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τα δύο σκάφη και δεν ήταν δυνατό να αναγνωρίσει πρόσωπα.

«Έφτασε το καΐκι κοντά στο φουσκωτό, είναι συνηθισμένο να βλέπεις μικρά και μεγάλα σκάφη, μανούβρες, φασαρίες. Οι επαγγελματίες νομίζουν ότι όλη η θάλασσα είναι δικιά τους. Κάνουν παρατηρήσεις και έξω που ψαρεύουμε, περνάνε κοντά και μας κόβουν τις πετονιές, έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα».

Ο κ. Ασημάκος είπε ότι άκουσε τον τσακωμό μεταξύ των επιβαινόντων στα δύο σκάφη, ενώ γνώριζε, όπως είπε σε ποιον άνηκε κάθε σκάφος. «Εγώ άκουσα κάτι “θα φωνάξω το λιμεναρχείο”, ακουγόντουσαν καλά γιατί είχε άπνοια και ο Βαλυράκης γύρισε και απάντησε και από εκεί και πέρα άρχισε να φέρνει γύρω γύρω βόλτες το φουσκωτό.

Την ώρα που ξεκίνησαν και χώρισαν τα σκάφη προς αντίθετη πλευρά, εγώ πήρα τα πράγματα και έφυγα, μια καθημερινή φασαρία σκέφτηκα. Το αλιευτικό έφυγε από την αντίθετη πλευρά που ήρθε», είπε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ότι έφυγε πριν ολοκληρωθεί το επεισόδιο και πριν πέσει στο νερό ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

Πρόεδρος: Από τη στιγμή που ακούτε την ανταλλαγή των δύο φράσεων μέχρι τη στιγμή που χωρίστηκαν έχετε διέκοψε την οπτική επαφή με το σημείο;

Μάρτυρας: Δεν έδωσα σημασία σε όλο το συμβάν. Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα που δεν παρατήρησα. Το αλιευτικό σκάφος ήταν μεγαλύτερο από το φουσκωτό, ήταν λευκό με μια τέντα πίσω. Εγώ είδα έναν που καθόταν σχεδόν στη μέση του καϊκιού, κάτω από την τέντα. Με αυτόν είδα ότι έγινε ο διάλογος.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, τους γνώριζα φατσικά, γιατί ήταν πελάτες στο κατάστημα μου.

Πρόεδρος: Ποιος από τους δύο ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το λιμεναρχείο που πήρα, μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο, ούτε σωματοδομή.

Πρόεδρος και Εισαγγελέας της δίκης επέμειναν πολύ στο αν ο μάρτυρας ήταν παρών έως τη λήξη του περιστατικού, με τον ίδιο να απαντά ότι “μετανιώνει” που αποχώρησε νωρίς από το σημείο, θεωρώντας ότι ήταν ακόμη μία φασαρία ανάμεσα σε ψαράδες.

Πρόεδρος: Όταν χωρίσανε τα δυο σκάφη πήραν δυο διαφορετικές κατευθύνσεις;

Μάρτυρας: Μόλις γυρίσανε, ξεκίνησα και έφυγα.

Πρόεδρος: Το σκάφος Βαλυράκη συνέχισε την πορεία του;

Μάρτυρας: Με πολύ αργό ρυθμό, πήγαιναν σιγά σιγά.

Πρόεδρος: Ο θανών ήταν πάνω; Τον είδατε;

Μάρτυρας: Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί έτυχε την ώρα που πήρα τα πράγματα και σηκώθηκα, δεν έδωσα σημασία.

Πρόεδρος: Μπορεί να ήταν άδειο;

Μάρτυρας: Μπορεί, δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει.

Πρόεδρος: Εσείς είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων δεν είχε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%, αυτό με έτρωγε ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

Εισαγγελέας: Αυτά που είδατε…. το σκάφος Βαλυράκη να σβήνει και να συνεχίζει ο Βαλυράκης να είναι στο σκάφος, το αντιληφθήκατε;

Μάρτυρας: Ναι τον είδα.

Αναφορικά με το αν ο ίδιος είδε τον άλλο αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελο Ασμάνη, στη θαλάσσια περιοχή, απάντησε αρνητικά. Όπως κατέθεσε ο κ. Ασημάκος, επικοινώνησε με το Λιμενικό, όταν είδε στο διαδίκτυο ότι αγνοείται ο Σήφης Βαλυράκης.

«Πήρα τηλέφωνο το λιμενικό και απλά ενημέρωσα ότι το σκάφος του Βαλυράκη είχε πρόβλημα με τη μηχανή. Δεν τους είπα για το περιστατικό. Είπα ότι έχει πρόβλημα και έσβηνε η μηχανή και μου είπε πάω να ενημερώσω τον προϊστάμενό μου. Δεν ένιωθα καλά και πήρα πάλι τον γνωστό μου από το λιμεναρχείο και του είπα ότι θέλω να καταθέσω, μου είπε ότι δεν είναι στην υπηρεσία. Πήγα 8 το πρωί την επόμενη μέρα για να καταθέσω. Είπα για το περιστατικό, είπα ότι είχαν μια λογομαχία για ένα περιστατικό. Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας, ήταν το ίδιο πράγμα», είπε ο μάρτυρας, αφήνοντας αιχμές κατά του τότε Διοικητή του Λιμεναρχείου της Ερέτριας, ο οποίος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για το ρόλο του στην υπόθεση.

Τέλος, όπως υποστήριξε και ο άλλος αυτόπτης μάρτυρας, Ευάγγελος Ασμάνης, έτσι και ο κ. Ασημάκος, έκανε λόγο για απειλές που άρχισε να δέχεται μετά την κατάθεσή του.

«Η ζωή μου άλλαξε μετά το περιστατικό, καταστράφηκα. Έρχονταν στη συγχωρεμένη τη μητέρα μου στο μαγαζί και της έλεγαν ο γιος της τα πήρε από την οικογένεια Βαλυράκη. Μέχρι και Λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι «από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκκαλά σου», ειπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε ότι δέχτηκε πιέσεις και από έναν από τους δύο κατηγορούμενους δολοφόνους του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

«Είχε έρθει και μου είπε “πες την αλήθεια γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις επινοικιάσει το μαγαζί. Μέχρι που τα μάζεψα και σηκώθηκα και έφυγα», κατέληξε ο κ. Ασημάκος, η κατάθεση του οποίου αναμένεται να συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.