Ελλάδα

Δίκη Βαλυράκη: Ένταση από νέο βίντεο με τους ψαράδες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η πρόταση του εισαγγελέα

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων
Ο Σήφης Βαλυράκης
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Μετά από σχεδόν ένα χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, το δικαστήριο κήρυξε το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε «ραντεβού» για τις 8 Σεπτεμβρίου, για την εισαγγελική πρόταση επι της ενοχής των δύο κατηγορουμένων ψαράδων της Ερέτριας. 

Νωρίτερα, προκλήθηκε ένταση στο δικαστήριο από νέο βίντεο που προσκόμισε η υπεράσπιση, στο οποίο απεικονίζονται τα απλωμένα δίχτυα των ψαράδων την επομένη θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου 2021

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη αντέδρασαν στην προσκόμιση νέου οπτικοακουστικού υλικού μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, το δικαστήριο ωστόσο το έκανε δεκτό και το προέβαλε σε ανοιχτή διαδικασία. 

Κατά την υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων, το νέο βίντεο δεν προσκομίστηκε νωρίτερα από «υπερασπιστικό λάθος». Για «αστειότητες» έκαναν λόγο οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος και άφησαν αιχμές για τη γνησιότητα του βίντεο.  

«Δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστικό σφάλμα ή τέχνασμα. Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες. Ποιος το τράβηξε;», διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. 

«Είμαι αθώος»

Είχε προηγηθεί η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου, αδερφού του πρώτου κατηγορούμενου. Απολογούμενος δήλωσε επίσης αθώος, λέγοντας και αυτός ότι την επίμαχη ημέρα, που ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, ο ίδιος ήταν στο σπίτι με την οικογένειά του. 

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Θέλαμε να πάμε για ψάρεμα, γιατί δεν είχε πάει καλά η ψαριά, αλλά είχε καιρό και έτσι δεν βγήκαμε. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», είπε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος ψαράς. 

Εισαγγελέας: Ο Ασημάκος (αυτόπτης μάρτυρας) όταν είπε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη…. θυμάστε ποιον έδειξε από τους δυο σας;

Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό. 

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει, να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος. 

Μετά την προβολή του νέου βίντεο, ο εισαγγελέας σχολίασε στον κατηγορούμενο ότι δεν είχε αναφέρει νωρίτερα ότι την επόμενη ημέρα του θανάτου του πρώην υπουργού έβγαλαν τα δίχτυα για καθάρισμα και ψάρεψαν στις 26/1/21  με άλλα καθαρά δίχτυα.  

«Ποτέ δεν θα έβαζα τα παιδιά μου σε αυτή τη διαδικασία, ποτέ δε θα τα έβαζα στην ταλαιπωρία που περνάνε, αν είχα κάνει κάτι, θα το είχα πει, δε θα τα έβαζα σε αυτή την ταλαιπωρία….», απάντησε ο κατηγορούμενος και συμπλήρωσε ότι είχαν προσκομίσει από την αρχή το βίντεο στην υπεράσπιση, αλλά οι συνήγοροι δεν το είχαν αξιολογήσει σωστά. 

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