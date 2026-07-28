Ελλάδα

Εισαγγελική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε Σιθωνία Χαλκιδικής και Βόλβη Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
Βρύση σε χωριό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύο επείγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε, με εντολή προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία, όπου σε δείγματα νερού φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια, εκτός των προβλεπόμενων ορίων και στην Νυμφόπετρα Βόλβης, όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου.

Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράλειψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν – μεταξύ άλλων- εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη Σιθωνία, ο εισαγγελέας επικαλείται τις πρόσφατες δειγματοληπτικές αναλύσεις του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, θα προσκομιστούν έγγραφα αναφορικά με πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις τόσο του αρμόδιου Επόπτη Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής όσο και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕΠΑΜΑΧ).

Όσον αφορά την περίπτωση της Νυμφόπετρας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά, επιπλέον, να ληφθούν καταθέσεις των αρμόδιων εκπροσώπων της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Βόλβης και να επισυναφθούν στον φάκελο της δικογραφίας έγγραφα που φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων των γεωτρήσεων «Προφήτη» και «Βαγιοχώρι» που υδροδοτούν την παραπάνω περιοχή.

Επιπλέον ο εισαγγελέας ζητά να ελεγχθεί η πρόοδος των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης ώστε μέσω σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ποιότητας του νερού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
70
65
51
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι κρεάτων από 20 επιχειρήσεις στην Αττική – Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον
Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της
Κατασχεμένα μπιφτέκια από την Περιφέρεια 16
Newsit logo
Newsit logo