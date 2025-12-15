Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζει το «ράπισμα» στους κατηγορούμενους η εισαγγελέας – «Κοινό modus operandi, κίνητρό τους το φυλετικό μίσος»

«Κόλαφος» υπήρξε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη δεύτερη ημέρα αγόρευσής της, επί της ενοχής των 42 κατηγορουμένων. Η Κυριακή Στεφανάτου μίλησε αναλυτικά για καθεμία από τις επιθέσεις που εντάσσονται στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, κάνοντας λόγο για κοινό modus operandi της Χρυσής Αυγής, που δεν είναι άλλο από βία με βάση το φυλετικό μίσος και με ρατσιστικό υπόβαθρο.

«Το modus operandi σε όλες τις επιθέσεις ήταν κοινό, ήταν επιθέσεις πολυπρόσωπες, οργανωμένες, οι δράστες φορούσαν διακριτικά της Χρυσής Αυγής, υπήρχε επικεφαλής, κρατούσαν αντικείμενα που χρειάζονταν για την επίθεση, δρούσαν γρήγορα, δήλωναν την πολιτική τους ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη.

Όπως επεσήμανε, η κ. Στεφανάτου, κοινή συνισταμένη επίσης των δραστών, ήταν η επιδίωξή τους να φαίνονται οι πράξεις της Χρυσής Αυγής, για να δηλώνεται η δύναμη του κόμματος. «Σε όλες τις επιθέσεις συστήνονταν. Δεν έκαναν τα εγκλήματά τους για να μείνουν κρυφά, δήλωναν ευθαρσώς την ταυτότητά τους», σχολίασε η Κυριακή Στεφανάτου.

Μάλιστα, όπως είπε η ανώτερη εισαγγελική λειτουργός, ρατσιστικοί όροι όπως «υπάνθρωποι» και «κατσαρίδες» που χρησιμοποιούσαν βουλευτές του κόμματος, από το βήμα της Βουλής, μόνο τυχαίο δεν ήταν. «Επεδίωκαν τη νομιμοποίηση των επίδοξων δολοφόνων και αυτό το ρόλο είχαν αναλάβει στην εγκληματική οργάνωση» είπε η κ. Στεφανάτου, συνεχίζοντας το «ράπισμα», κατά των κατηγορουμένων.

Στη διεξοδική της αγόρευση, αναφέρθηκε στη στρατολόγηση από πλευράς ηγεσίας, νέων μελών, ακόμη και ανηλίκων με σκοπό τη μεγέθυνση του κόμματος. Η κ. Στεφανάτου επικαλέστηκε μαρτυρία υποψηφίου ευρωβουλευτή του κόμματος, με βάση την οποία, «στους πυρήνες συμμετείχαν παιδιά και κάποιοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, έκαναν την προπαγάνδα για το κόμμα».

Η κ. Στεφανάτου έδειξε τον «πέλεκυ» στους 42 κατηγορούμενους, σημειώνοντας ότι «χρησιμοποιούσαν τους θεσμούς για να πετύχουν τους σκοπούς τους».

Δολοφονία Σαχζάτ Λουκμάν

Για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου Πακιστανού Σαχζάτ Λουκμάν, τον Ιανουάριο 2013, η εισαγγελέας ήταν «καταπέλτης»: «Το μόνο αληθές είναι ότι ο τραγικός Σαχζάτ Λουκμάν, δεν τους έδωσε καμία αφορμή και διέπραξαν το στυγερό έγκλημά τους από ρατσιστικό μίσος και μόνο. Χωρίς κανένα λόγο και αιτία, επιτέθηκαν εναντίον ενός μετανάστη, όχι τυχαία, από σύμπτωση, αλλά στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει εγκλήματα για την ιδέα της φυλής, ή την ιδέα του αίματος, κατά ομάδα υπάνθρωπων, όπως υποστήριζαν τα μέλη της ΧΑ. Εκτελούσαν εντολές του αρχηγού, ο οποίος έλεγε «στο σκοτάδι γίνονται οι καλύτερες δουλειές καθώς και ότι “αυτοί τρέχουν κι εμείς τους πιάνουμε…”».

Επίθεση κατά Αιγύπτιων αλιεργατών

Για την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών, το 2012, η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη των κατηγορουμένων για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, καθώς όπως είπε, «γνώριζαν τις συνέπειες των πράξεων τους και τις αποδέχονταν». Η εισαγγελική λειτουργός απέρριψε το προβαλλόμενο άλλοθι των δραστών, αναφέροντας σχετικά ότι «είναι πέραν πάσης λογικής αξιολόγησης το άλλοθι ότι κατά την επίθεση, ήταν ακόμη στο καφέ στο Πέραμα οι δράστες».

Κατά την κ. Στεφανάτου, «η ηγεσία της Χρυσής Αυγής οργάνωσε την επίθεση, την ενέκρινε και την επιδοκίμασε, όχι μόνο γιατί έμενε ατιμώρητος μετά την επίθεση ο βασικός κατηγορούμενος και πυρηνάρχης Περάματος, Αναστάσιος Πανταζής, αλλά και γιατί ανέβαινε στην ιεραρχία, συμμετέχοντας και στη μεταγενέστερη επίθεση κατά του ΠΑΜΕ», είπε η Κυριακή Στεφανάτου. Μάλιστα η εισαγγελέας εκτίμησε ότι αυτή τη…δόξα του Πανταζή ζήλεψε ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος, όπως είπε, «με τις πράξεις του προσέβλεπε και αυτός σε άνοδο στην ιεραρχία, γιατί να μη βάλει κι αυτός για βουλευτής όπως άλλοι, τι του έλειπε», είπε σκωπτικά η εισαγγελική λειτουργός συνδέοντας αιτιωδώς τη δολοφονία του 33χρονου ακτιβιστή- μουσικού με την ως άνω επιδίωξη του δολοφόνου του.

Αναφορικά με σωρεία επιθέσεων Χρυσαυγιτών κατά τις προεκλογικές περιόδους, η εισαγγελέας σχολίασε ότι γινόταν κατόπιν εντολών της ηγεσίας του μορφώματος, καθώς όπως είπε, «ο Μιχαλολιάκος έλεγε ότι η βία ανέβαζε τα ποσοστά μας».

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε τέλος, στο ρόλο της υποψήφιας βουλευτή της Χρυσής Αυγής και πρωταγωνίστρια σε πολλές ρατσιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας, Θέμιδα Σκορδέλη, την οποία χαρακτήρισε «χρήσιμη ανόητη», η οποία όπως είπε, «στρατολογήθηκε από τη Χρυσή Αυγή χωρίς να το γνωρίζει, ελλείψει δόλου, γι αυτό και απηλλάγη από τις κατηγορίες στον πρώτο βαθμό».

Την αγόρευση της εισαγγελέα, για δεύτερη ημέρα, παρακολουθεί η μητέρα του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού, Μάγδα Φύσσα.