Ρόδος: Νεκρός βρέθηκε 62χρονος με προβλήματα όρασης έξω από το σπίτι του

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί από τη σύζυγό του
Ασθενοφόρο
Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
Βαρύ είναι το κλίμα στη Λάρδο της Ρόδου μετά τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το σπίτι του το πρωί της Παρασκευής. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο γνωστό στην περιοχή.

Ο 62χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου 09.05.2026, από τη σύζυγό του, πεσμένος στην αυλή του σπιτιού του και με τραύματα στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στο σημείο όπου βρέθηκε, αναφέρει η rodiaki.gr.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Καιρός αύριο: Σταθερή άνοδος της θερμοκρασίας – Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά και ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου
