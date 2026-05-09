ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Κοβέσι τρεις πρώην «γαλάζιοι» υπουργοί – Νέα δικογραφία για την υπόθεση

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως το MEGA και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρούν στην προετοιμασία νέας, τέταρτης κατά σειρά δικογραφίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται συνομιλίες και στοιχεία της περιόδου 2021-2023, τα οποία φέρεται να αποκαλύπτουν παρεμβάσεις και σοβαρές παρατυπίες στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, με κάποιους «γαλάζιους» βουλευτές να βρίσκονται στο «μικροσκόπιο».

Η έρευνα αφορά συνολικά 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την περίοδο 2022-2023, μετά από πληροφορίες για διαφθορά, χρηματισμό και άλλες παράνομες πρακτικές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγεγραμμένες συνομιλίες εμφανίζονται βουλευτές και υπουργοί να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία.

Η πρώτη φάση της έρευνας, που αφορούσε κυρίως το 2021, οδήγησε πριν από λίγες ημέρες στην άρση ασυλίας 11 βουλευτών, καθώς και δύο ακόμη πολιτικών προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Πλέον, οι Αρχές επεκτείνουν την έρευνα στη χρονική περίοδο του 2022, εξετάζοντας νέα πρόσωπα και πιθανές πολιτικές διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στη νέα φάση της έρευνας φέρεται να περιλαμβάνεται το όνομα πρώην υπουργού με σημαντικό ρόλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς και δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που συνδέονται με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, δύο ακόμη πρόσωπα βρίσκονται υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η νέα δικογραφία, που φέρεται να έχει εκδοθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, περιλαμβάνει στοιχεία που αποκαλύπτουν εκτεταμένες παρατυπίες στη διαχείριση επιδοτήσεων, προκαλώντας έντονη πολιτική αναστάτωση και νέες πιέσεις προς την κυβέρνηση. Οι εξελίξεις αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επεξεργάζεται το υλικό των καταγεγραμμένων συνομιλιών και των σχετικών πορισμάτων.