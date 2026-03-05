Δίκη Χρυσής Αυγής: Ζητούν ελαφρυντικά οι 42 καταδικασθέντες – «Βασανισμένο» χαρακτήρισε τον Μιχαλολιάκο ο δικηγόρος του

Με τη «μάχη» των ελαφρυντικών από τους συνηγόρους των 42 καταδικασθέντων, συνεχίζεται η δεύτερη ημέρα έκδοσης απόφασης στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή.

Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την αγόρευσή του, ο Δημήτρης Παπαδέλλης, για λογαριασμό του πρώην ηγέτη της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, ζητώντας τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

Ο κ. Παπαδελλης προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της Μάγδας Φύσσα, όταν χαρακτήρισε τον Μιχαλολιάκο «τον πιο βασανισμένο από αυτή τη διαδικασία». Αφού επανέλαβε ότι ο εντολέας του καταδικάστηκε για τις ιδέες του και τίποτα άλλο…. είπε στους δικαστές ότι ο άλλοτε αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Χρυσής Αυγής είναι ο ίδιος άνθρωπος, από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα.

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος, με την προσωπικότητα, με τις ίδιες αρχές, έχει εκτεθεί στην κοινωνία και έχει κατέλθει σε όλες τις εκλογές. Κρυστάλλινος βίος, είναι στο δρόμο, στις συνεντεύξεις, είναι παντού….η πορεία του δεν έχει αλλάξει, απόλυτα συνεπής, κρυστάλλινη, στην ιδεολογία που του λέτε. Δεν ήταν κρυμμένος, ούτε σε γυάλα, ούτε τίποτε…. Δεν έχει κάνει τίποτε διαφορετικό από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα», είπε μεταξύ άλλων ο συνήγορος Μιχαλολιακου, κάνοντας τη Μάγδα Φύσσα να μιλά για… «κωμωδία».

Εχθές (04.03.2026) άλλοι συνήγοροι των καταδικασθέντων έδωσαν «αγώνα » προκειμένου να πετύχουν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους, σε μια προσπάθεια να τους ρίξουν στα «χαμηλά», ή να αποφύγουν εκ νέου τη φυλακή.

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι νομικοί εκπρόσωποι ήταν η ηλικία των καταδικασθέντων (είναι 80 χρόνων), το…. επάγγελμα (αγρότης, άνθρωπος της βιοπάλης), αλλά και το λευκό ποινικό μητρώο.

Σχετικά είπε εχθές η Βάσω Πανταζή, συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη, ότι ο εντολέας της «είναι ο μόνος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης που έχει λευκό ποινικό μητρώο”. Η κ. Πανταζή, χαρακτήρισε τον τελεσίδικα καταδικασμένο πελάτη της, «επιτομή της ελαφρυντικής περίστασης της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη» και συμπλήρωσε ότι “είναι το μοναδικό φαινόμενο που κατηγορούμενος, που βρίσκεται η δίκη του σε εξέλιξη, που το 2023, το κόμμα του, Έλληνες, έλαβε στις δημοσκοπήσεις 13%”.