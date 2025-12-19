Δίκη υποκλοπών: Κατέθεσε ο «κρεοπώλης» – Ως εν δυνάμει κατηγορούμενο τον αντιμετώπισε το δικαστήριο

Πολύ υψηλού ενδιαφέροντος ήταν η κατάθεση του Αιμίλιου Κοσμίδη, επονομαζόμενου και ως «κρεοπώλη» στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης των υποκλοπών.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας κρίθηκε αναγκαίο να κληθεί από το δικαστήριο να καταθέσει, καθώς όπως προέκυψε από την προπληρωμένη κάρτα του στην COSMOTE, αγοράστηκαν 25 «μολυσμένα» μηνύματα, τα οποία εστάλησαν σε στόχους υποκλοπών. Ένα από τα 5 παγιδευμένα μηνύματα εστάλη στον αρχηγό ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Αιμίλιος Κοσμίδης, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ, στο τμήμα του κρεοπωλείου, έχει μηνυθεί και από το Νίκο Ανδρουλάκη και από το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα όσα υποστήριξε ο μάρτυρας στο δικαστήριο, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας, του Προέδρου Πρωτοδικών και του Εισαγγελέα, που ούτε λίγο ούτε πολύ, αντιμετώπισαν τον Αιμίλιο Κοσμίδη, ως εν δυνάμει κατηγορούμενο.

Ο «κρεοπώλης» κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι «επειδή ήταν καλός πελάτης της COSMOTE”, η εταιρεία, το 2010, του έκανε δώρο μια prepaid κάρτα κενή, χωρίς χρήματα. Ο ίδιος όμως δεν άνοιξε ποτέ κανένα φάκελο της εταιρείας στο σπίτι, δεν παρέλαβε ποτέ pin για την ενεργοποίηση της κάρτας, ούτε ποτέ τη χρησιμοποίησε για αγορές. Ο ίδιος πιθανολόγησε, ότι κάποιος….χάκερ ενεργοποίησε την κάρτα και τη χρησιμοποίησε εν αγνοία του. Όπως ήταν λογικό, Πρόεδρος και Εισαγγελέας «σφυροκόπησαν» με ερωτήσεις τον μάρτυρα, κατά της αξιοπιστίας του οποίου έβαλαν ευθέως.

Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος της έδρας τον χαρακτήρισε «πιθανό συνεργό των κατηγορουμένων», αν αποδειχθεί η πραγματική υπόσταση των καταγγελόμενων, ενώ ακόμα πιο ευθέως ο εισαγγελέας, κατά την έναρξη των ερωτήσεών του, του είπε ότι «μπορεί να καταστεί κατηγορούμενος και σε σχέση με την υπόθεση και σε σχέση με τα όσα λέει σήμερα στο δικαστήριο». Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός σημείωσε όλο νόημα ότι «τα δικαστήρια εκτιμούν την αλήθεια ακόμα και όταν έρχεται αργά όπως έγινε στην περίπτωση του κ. Τρίμπαλη…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα στη λήξη της συνεδρίασης το δικαστήριο αποφάσισε να αιτηθεί από την Εθνική Τράπεζα την αναλυτική κίνηση της prepaid του Κοσμιδη από το 2019, οπότε και φαίνεται ότι έχει εκδοθεί, έως και το 2024, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος και για τι χρήση την είχε….

Πρόεδρος: Γιατί δεν γράφει όνομα το κουδούνι στο σπίτι σας;

Μάρτυρας: Έτσι είχα πάρει το σπίτι, δεν είχε όνομα στο κουδούνι και το παράτησα, έτσι το αγόρασε η μητέρα μου και το άφησα.

Πρόεδρος: Καλύπτετε τα νώτα σας, δε λέει το κουδούνι το όνομά σας….

Μάρτυρας: Η αστυνομία ξέρει που δουλεύω και που μένω….

Εισαγγελέας: Από πότε μένετε σε αυτό σπίτι;

Μάρτυρας: Από το 2004 μένω στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Εισαγγελέας: Και 20 χρόνια αμελήσατε να βάλετε όνομα στο κουδούνι;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Και 20 χρόνια πως σας βρίσκουν; Πως παραγγέλνετε φαγητό; Πως σας βρίσκει ο ταχυδρόμος;

Μάρτυρας: Με παίρνουν τηλέφωνο και τους λέω ποιο κουδούνι να χτυπήσουν.

Εισαγγελέας: Υπάρχει κάποιος λόγος γι αυτήν την έξτρα ασφάλεια;

Μάρτυρας: Όχι.

Ακολούθως, «λαβράκι» έβγαλαν οι ερωτήσεις του Προέδρου για σχέση του Αιμίλιου Κοσμιδη, οποίος υπήρξε υποψήφιος με το κόμμα «ΤΟΛΜΑ», με πρόσωπο που σχετίζεται με την Αστυνομία. Ο μάρτυρας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι γνωρίζει υπάλληλο σε υποκατάστημα της COSMOTE, ο οποίος του είχε εκμυστηρευτεί στο παρελθόν ότι «έκανε διευκολύνσεις στην Αστυνομία και την ΕΥΠ».

Πρόεδρος: Έχετε συγγενή σας αστυνομικό; Να εργάζεται στην ΕΥΠ; Συγγενή ή φίλο;

Μάρτυρας: Γνωστό….

Πρόεδρος: Έχει ακουστεί το όνομά του να εμπλέκεται στην υπόθεση;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Πώς το ξέρετε;

Μάρτυρας: Θα το είχα μάθει επειδή μιλάγαμε τακτικά, θα το είχα μάθει. Έκανε κάποιες διευκολύνσεις με την ΕΥΠ. Δε μου έλεγε λεπτομέρειες…

Πρόεδρος: Συνεργάτης δηλαδή…

Μάρτυρας: Κάτι τέτοιο.

Δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας και δικαστική έδρα στάθηκαν ιδιαιτέρως στην εκδοχή του μάρτυρα, αναφορικά με τις ενέργειες που έκανε όταν ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου τον ενημέρωσε ότι έχει εμπλοκή με την υπόθεση. Ο Αιμίλιος Κοσμίδης υποστήριξε ότι πήγε στην Εθνική Τράπεζα και ζήτησε την κίνηση της τραπεζικής προπληρωμένης κάρτας. Κατά τον ισχυρισμό του, η τράπεζα τον παρέπεμψε στα κεντρικά, αλλά ο ίδιος…δε μπορούσε να βρει τα Κεντρικά και δεν ξανασχολήθηκε με το θέμα, παρά μόνο με το να βρει δικηγόρο και να μηνύσει Ανδρουλάκη και Κουκάκη, που τον μήνυσαν πρώτοι.

«Πήγα στην τράπεζα, ζήτησα την κίνηση της κάρτας, δε μου την έδωσαν ποτέ, μου είπαν να καλέσω στα κεντρικά, δε μου απαντούσαν ποτέ, απηύδησα και το παράτησα. Όσες φορές απευθύνθηκα στη διευθύντρια της τράπεζας μου είπε, δε μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Να καλέσω στα κεντρικά. Έψαξα μήπως την έχω καταχωνιασμένη στο σπίτι, δεν τη βρήκα ποτέ. Γι αυτό δεν έκανα αίτηση για απώλεια ή κλοπή γιατί ήταν μια άδεια κάρτα. Δεν έδωσα σε κάποιον την κάρτα» είπε ο μάρτυρας για να λάβει την άμεση αντίδραση του Προέδρου της έδρας.

Πρόεδρος: Το ξέρετε ότι μπορεί να είστε κατηγορούμενος κι εσείς γι αυτό; Είστε συνεργός αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία….

Μάρτυρας: Αυτό δεν το γνώριζα ότι είμαι συνεργός…

Πρόεδρος: Μα προφανώς είστε συνεργός, αν με την κάρτα σας έχουν ενεργοποιηθεί τόσα λινκς και έχει παρακολουθηθεί τόσος κόσμος;

Μάρτυρας: Δεν έλαβα ποτέ pin γι’ αυτήν κάρτα και η κάρτα έμεινε ανενεργή.

Πρόεδρος: Πως ενεργοποιήθηκε μετά;

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω. Προφανώς αυτός που την έλαβε, την ενεργοποίησε με κάποιον τρόπο.

Για πάρα πολλές «συμπτώσεις» στην υπόθεση έκανε λόγο ο εισαγγελέας, πιέζοντας τον Αιμίλιο Κοσμιδη να καταθέσει αληθή περιστατικά.

Εισαγγελέας: Στα κεντρικά της τράπεζας γιατί δεν πήγατε;

Μάρτυρας: Δεν ήξερα που είναι τα κεντρικά…

Εισαγγελέας: Είναι δύσκολο να βρείτε τα κεντρικά της Εθνικής το 2021; Δεν ανησυχήσατε μήπως σας μπλέξουν, μήπως βρεθείτε μπλεγμένος; Δε σας απασχόλησε; . Τώρα σας απασχολεί ;

Μάρτυρας: Ναι.

Για ισχυρισμό που δεν αντέχει στην κοινή λογική, έκανε λόγο η υποστήριξη της κατηγορίας, που ακολούθως ζήτησε την αναλυτική τραπεζική κίνηση της επίμαχης κάρτας, αίτημα που το δικαστήριο ικανοποίησε.

Νωρίτερα, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η Άρτεμις Σίφορντ, της οποίας το κινητό μολύνθηκε με το παράνομο λογισμικό predator. Όπως κατέθεσε η Ελληνοαμερικανίδα που εργάζεται ψηλά στη βαθμίδα στη Meta και σήμερα ζει και εργάζεται στο Σαν Φρανσίσκο, παρακολουθήθηκε 11 μήνες από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τον Ιούλιο 2021, έως τον Ιούλιο 2022, με ένα μήνα διακοπή.

Όπως υποστήριξε, η μάρτυρας στο δικαστήριο, ακολούθως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο 2021, το κινητό της παγιδεύτηκε με predator που εγκαταστάθηκε στο ελληνικό της τηλεφωνικό νούμερο. Αυτό συνέβη, όπως είπε η κ. Σίφορντ, λαμβάνοντας ένα «μολυσμένο» μήνυμα, επιβεβαίωσης του ραντεβού εμβολιασμού της έναντι του Covid , λίγες ώρες μετά το κλείσιμο του ραντεβού στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η ίδια κατέθεσε ότι δε γνωρίζει τους λόγους, για τους οποίους παρακολουθήθηκε απο ΕΥΠ και predator.

Το δικαστήριο εχθές διέταξε τη βίαιη προσαγωγή δύο μαρτύρων που εμπλέκονται με τις ελεγχόμενες εταιρείες εμπορίας predator, Intellexa και Krikel, στη συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2026, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκε ποινή λιπομαρτυρίας 500 ευρώ και 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα.