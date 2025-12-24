Δήμητρα Κατσαφάδου: Δωρεά – Ανακατασκευή στο κτήριο ΑμεΑ της Αγίας Παρασκευής (video)

Σε μια ακόμη δωρεά προχώρησε η Δήμητρα Κατσαφάδου και η εταιρεία La Vie En Rose. Αυτή τη φορά, η επιχειρηματίας – χημικός Δήμητρα Κατσαφάδου, γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση και τα αισθήματα αλληλεγγύης της, προσέφερε την ανακατασκευή της δομής ΑμεΑ στην Αγία Παρασκευή για παιδιά με νοητική στέρηση.

Στα μέλη του σωματείου που τη βράβευσαν δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, καθώς θεωρεί –ότι μέσα από τις δυσκολίες που βιώνουν– «διακατέχονται από μία άτυπη αγιότητα». Κλείνοντας, ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και κουράγιο στους συνοδούς αυτών των παιδιών και ειδικά στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Ιωάννης Μυλωνάκης ευχαρίστησε με τη σειρά του για την προσφορά της τόσο την ίδια την επιχειρηματία όσο και τα αδέρφια της Κυριάκο και Νικόλα Μαλακοδήμο.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου σχεδιάζει επίσης την προσφορά και υλοποίηση ακόμα μεγαλύτερης δωρεάς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο στην Αγία Παρασκευή όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του παραρτήματος του ογκολογικού τμήματος του Λαϊκού Νοσοκομείου στη Λ. Αλεξάνδρας, που υλοποιείται από την ίδια και την οικογένειά της.