Δημήτρης Κόκοτας – Σταμάτης Κόκοτας: Η συγκινητική στιγμή που πατέρας και γιος ερμήνευσαν το «Γιε μου»

Σοκ προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, τραγουδιστή και γιου του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε την Δευτέρα (25.08.2026) βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Είχε πάθει έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024, από το οποίο δεν επανήλθε πλήρως ποτέ. Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, αν και έφερε το βάρος του ονόματος του πατέρα του, χάραξε την δική του πορεία στην ελληνική μουσική και ξεχώρισε με τα τραγούδια του.

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Εκτός από τις πολλές συνεργασίες που έκανε με τον πατέρα του, ο Δημήτρης Κόκοτας φρόντιζε να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε. Είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι οι δύο τους είχαν πολύ καλές σχέσεις, συχνά συζητούσαν, ενώ ο γιος συμβουλευόταν τον πατέρα για θέματα που αφορούσαν την δουλειά τους.

Σε συνεντεύξεις του ο Δημήτρης Κόκοτας είχε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του τον στήριζε στο να γίνει τραγουδιστής και ποτέ δεν τον καθοδήγησε σε μια πορεία που ο ίδιος δεν ήθελε. «Δεν ένιωσα ποτέ το βάρος του ονόματος του πατέρα μου, γιατί δεν μου το πέρασε ο ίδιος ποτέ. Η κόρη μου ευχαριστιέται πολύ την επιτυχία, έχει αντίληψη. Τραγουδάει κι αυτή αλλά ξένα κομμάτια. Υπάρχουν πολλές διαδρομές. Εμένα ποτέ δεν μου είπε ο πατέρας μου: “εγώ είμαι ο τάδε, πρόσεξε τι θα κάνεις”. Μου έλεγε: “σου αρέσουν τα κομμάτια; Βγες και πες τα”», έλεγε ο Δημήτρης Κόκοτας.

Μια συγκινητική στιγμή πατέρα και γιου ήταν η εμφάνισή τους το 2015, όπου είχαν ερμηνεύσει μαζί στο Μέγαρο Μουσικής το 2015, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα, το «Γιε μου».

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Η στιγμή ήταν άκρως συγκινητική καθώς οι δύο άντρες προκάλεσαν ανατριχίλα με τις φωνές τους ενώ πάνω στη σκηνή ήταν και οι ίδιοι συγκινημένοι και αγκαλιασμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι σπουδαίος Σταμάτης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου 2022 σε ηλικία 85 ετών. Ο γιος του, Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν τα τελευταία 2,5 χρόνια μετά το έμφραγμα που υπέστη, και πέθανε έπειτα από σηπτικό επεισόδιο. Άφησε πίσω την σύζυγό του Κατερίνα Πετράκη και την κόρη τους, Ριάνα.

Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη από 28 Μαρτίου 2024 έως και σήμερα, επί 880 μέρες, δεν έλειψε ούτε μια μέρα από το πλευρό του.