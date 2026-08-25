Φωτιά στη Σαλαμίνα: «Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία Πολεμικού Ναυτικού»

Σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8/26) στη Σαλαμίνα, ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμία, ξέσπασε στα όρια του Ναυστάθμου, σε εγκαταστάσεις παλιού λατομείου και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 80 πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα…