Ελλάδα

Φωτιά στη Σαλαμίνα: «Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία Πολεμικού Ναυτικού»

Η μεγάλη φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα, μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8/26) στη Σαλαμίνα, ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμία, ξέσπασε στα όρια του Ναυστάθμου, σε εγκαταστάσεις παλιού λατομείου και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 80 πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
114
108
87
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δήμος Αγίας Βαρβάρας για Δημήτρη Κόκοτα: Ψήφισμα για τον θάνατο του τραγουδιστή – Τιμητικές διακρίσεις και αναβολή εκδηλώσεων
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε εκτάκτως, με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα
Ο Δημήτρης Κόκοτας με τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο.
Newsit logo
Newsit logo