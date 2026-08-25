Ελλάδα

Καβάλα: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό – Επεκτάθηκε πυρκαγιά από όχημα σε δασική έκταση

Η φωτιά στην Καβάλα εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις
Πυροσβεστική και περιπολικό της Αστυνομίας
Πυροσβεστική και περιπολικό της Αστυνομίας / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη (25.08.2026) το πρωί, γύρω στις 11:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

Η φωτιά στην Καβάλα εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Καβάλας της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος και συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο αλλοδαποί, μία 37χρονη και ένας 39χρονος, υπήκοοι Βουλγαρίας.

Από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.205.645,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 313 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 279 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 34 (10,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
198
112
105
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρίλερ στο Ιόνιο: «Ο πατέρας μου πιθανόν να είναι νεκρός» λέει ο γιος του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία
Ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο αποκάλυψε ότι οι γονείς του ήξεραν πολύ καλά την διαδρομή από τη Σικελία προς την Πύλο, όμως ήταν το πρώτο τους ταξίδι με το συγκεκριμένο καταμαράν
Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκόν
Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος» λέει η κόρη του 48χρονου
Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη - Συγκλονισμένες οι κόρες της 45χρονης και του 48χρονου, σοκάρει η μαρτυρία κατοίκου από την στιγμή του φονικού
Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη
Newsit logo
Newsit logo