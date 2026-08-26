Ελλάδα

Δημήτρης Κόκοτας: Την Παρασκευή η κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα
Δημήτρης Κόκοτας
Δημήτρης Κόκοτας / NDPPHOTO
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Την Παρασκευή (27.8.26) θα τελεστεί η κηδεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη, μετά από γενναία μάχη που έδωσε καθώς νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από έμφραγμα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα (μετρό γραμμή 3, σταθμός “Αγία Βαρβάρα”).

Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αγίας Βαρβάρας έκανε χθες γνωστό ότι θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και άσκησε τα καθήκοντά του «με συνέπεια και αφοσίωση» μέχρι τις 28 Μαρτίου 2024, οπότε ασθένησε βαριά και νοσηλευόταν έκτοτε.

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