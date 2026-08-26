Ελλάδα

Νάξος: Βρέθηκε πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα – Δύσκολη η αναγνώριση λόγω προχωρημένης σήψης

Το πτώμα περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου
Σκάφος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου σήμερα Τετάρτη (26.8.26) , σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Το πτώμα περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
237
108
94
68
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αιγάλεω: Χειροπέδες σε άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας που έχει καταγωγή από το Πακιστάν, προκάλεσε την πυρκαγιά από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση περίπου στις 23:30, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα και συγκεκριμένα αναπτήρα
Αιγάλεω: Χειροπέδες σε άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα
Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Προσωπικό Βοηθό: Δεν είναι πολυτέλεια, είναι το μέσο που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αποφασίζει πώς θα ζήσει
«Από αύριο, λοιπόν, ας θέσουμε τη βάση για το επόμενο βήμα: να κάνουμε τον θεσμό καλύτερο, δικαιότερο και διαθέσιμο σε κάθε άνθρωπο που τον χρειάζεται», γράφει στην ανάρτησή του ο πρώην ευρωβουλευτής
Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Newsit logo
Newsit logo