Νάξος: Βρέθηκε πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα – Δύσκολη η αναγνώριση λόγω προχωρημένης σήψης

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου σήμερα Τετάρτη (26.8.26) , σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Το πτώμα περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου.

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Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.