Μετρό Θεσσαλονίκης: Εικόνες από τον σταθμό στην Καλαμαριά που θα λειτουργεί από την Πέμπτη

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (27.8.26) τίθεται σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Πέντε νέοι σταθμοί (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) θα ανοίξουν τις πύλες τους από τις 15:00 το μεσημέρι για το επιβατικό κοινό.

Από αύριο (27.08.2026) το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει στην Καλαμαριά, με τον νέο κλάδο να λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

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Στα εγκαίνια της νέας γραμμής αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών:

«Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού, εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης. Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία. Η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης».

«Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη», τόνισε.